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Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

HATAY - Hatay'da kafasından yara almış halde kıyıya vuran Caretta Caretta türü deniz kaplumbağası HBB ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler Samandağ İlçesi'nde sahil temizliği çalışması gerçekleştirirken kumsalda hareketsiz şekilde duran bir deniz kaplumbağasının olduğunu tespit etti. Nesli koruma altında olan Caretta Caretta türü kaplumbağanın yaralı olduğunu belirleyen ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne haber verdi. Yaralı kaplumbağa tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

HBB Yetkilileri, nesli koruma altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağalarının (Chelonia Mydas ve Caretta Caretta) üreme döneminde olduğunu hatırlatarak önemli üreme alanlarından olan Samandağ ve Dörtyol sahillerinde vatandaşların bu türlerin yuva alanları ve yavrularının korunması konusunda dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, vatandaşların gerekli durumlarda 153 numaralı hattan HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne haber verebileceklerini bildirdi.