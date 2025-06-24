Yaralı Toy Kuşu Doğaya Salındı - Son Dakika
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Yaralı Toy Kuşu Doğaya Salındı

Yaralı Toy Kuşu Doğaya Salındı
24.06.2025 10:03
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Muş'ta tedavi edilen toy kuşu, Van'da doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Muş'ta 12 Mayıs'ta yaralı ve bitkin bulunarak Van'a getirilen toy kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Vatandaşların kanadı kırık ve bitkin bulduğu, nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yürütülen tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından Erçek Gölü kıyısında, doğal yaşam alanına salındı.

Özkaya, AA muhabirine, doğada bitkin bulunan yaban hayvanlarını Van'daki merkezde tedavi ettikten sonra yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Bu konuda bölgede önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Toy kuşları, Avrupa ve Asya'nın açık bozkırlarında ve tarım arazilerinde yaşamlarını sürdürüyor. Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde yaşıyor. Erkek toy kuşları genelde 8 ila 18 kilogram ağırlığında, kanat uzunlukları 210-350 santimetre arasındadır. 'Uçan en büyük kuş' ünvanına sahipler. Toy kuşları dünya ölçeğinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor ve 'hassas' kategoride yer alıyor. Popülasyonun önemli bir kısmı Muş, Van, Hakkari ve Bitlis'te bulunuyor."

"İzleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor"

Yaptıkları çalışmalar sayesinde toy kuşlarının popülasyonunda önemli artış yaşandığını vurgulayan Özkaya, "Kuşların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ekiplerimiz yasa dışı avcılığa karşı gece gündüz sahada çalışma yürütüyor. İzleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın 12 Mayıs'ta kanadı kırık ve bitkin bulduğu toy kuşunu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bıraktık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Merkez Müdürü Aslan ise Van Gölü havzasının yaban hayvanları yönünden zengin olduğunu belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir toy kuşunu tedavi ettikten sonra doğal yaşam alanına bırakmak bizi ayrıca sevindirdi. Bugüne kadar çok sayıda yaban hayvanını tedavi edip doğaya kazandırdık. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaralı Toy Kuşu Doğaya Salındı - Son Dakika

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