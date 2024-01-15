Yargı Dizisinde Şehit Düşen Askerler İçin Saygı Duruşu

Her pazar akşamı Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin son bölümünde Pençe- Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Senaryo gereği şehit düşen Metin Amir'in evine Türk bayrağı asıldı. O anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde, bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırılardan sonra çıkan çatışmalarda şehit düşen askerler için Yargı dizisinin son bölümünde saygı duruşunda bulunuldu. Metin Amir ile bir polis memurunun şehit olduğu ve cenaze töreninin ekrana geldiği sahneler izleyicilerin yüreğine dokundu. Toygar Işıklı'nın, 'Yürüyorum Dikenlerin Üstünde' eseri eşliğinde seyirciler ile buluşan o sahneler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

METİN AMİR'E VEDA...

Kadir'i emniyet müdürlüğüne götürmek için harekete geçen Metin Amir'e suç örgütü lideri Kadir'in adamları tarafından pusu kuruldu. Kendisine ulaşamayan aile üyeleri ve Eren Komiser, onu aramaya çıktı. Acı olay ise çok geçmeden duyuldu. Metin Amir ve bir polis memuru kurulan hain pusu sonucu şehit oldu. Haberi alan aile üyeleri yerle bir olurken, Metin Amir'in vedasına Çınar'ın yazdığı mektup damga vurdu.

ÇINAR'IN YÜREK BURKAN MEKTUBU...

'Hoş çakal baba... Beni, birinci sınıfta hepsi 'pekiyi' olan karnemi getirdiğim gün ki gibi hatırla...Ben seni öyle hatırlayacağım.?

Metin Amir'in şehit haberinden hemen önce Çınar, babasına bir mektup yazdı ve dedesi Merdan'a evden ayrılmak istediğini söyledi. Merdan, torunu Çınar'a engel olmak isterken; Ilgaz, Ceylin ve Defne'nin eve gelişi ile her şey bir anda değişti. Metin'in hayatını kaybettiğini öğrenen Merdan, Çınar ve Defne gözyaşlarına boğulurken; Çınar'ın babasına yazdığı duygu yüklü mektup herkesi gözyaşlarına boğdu.

YARGI'DA BAYRAKLAR ASILDI...

Şehit acısının yaşandığı bölümde Merdan tarafından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Pençe- Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerlere saygı duruşu niteliğindeki o sahneler yürekleri dağladı.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.