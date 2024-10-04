Yargıtay'a Yeni Üyeler Atandı - Son Dakika
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Yargıtay'a Yeni Üyeler Atandı

HSK, Yargıtay'a yeni seçilen 8 üye ve 3 eski üyenin görev yapacağı daireleri belirledi.

04.10.2024 15:47
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 8 üye ile daha önce başka görevlerde bulunan 3 Yargıtay üyesinin görev yapacağı Daireler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi.

Kurul, yeni üyeler ile 3 diğer üyenin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucu, Yargıtayın yeni üyelerinden eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı 5. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper 3. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 8. Ceza Dairesine, eski Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San 3. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 10. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak 9. Ceza Dairesine, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan 8. Ceza Dairesine, eski HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ise 11. Ceza Dairesine görevlendirildi.

Öte yandan, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin 2. Hukuk Dairesine, Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz 1. Ceza Dairesine, Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım da 8. Ceza Dairesine atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay'a Yeni Üyeler Atandı - Son Dakika

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