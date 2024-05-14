Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığına seçildi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığına seçildi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan seçimde, Ömer Kerkez 193 oy alarak Yargıtay Başkanlığına seçildi. Kerkez, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, çeşitli görevlerde bulunmuştur.

14.05.2024 11:53
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37. tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı. Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Kerkez, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Kerkez'in öz geçmişi

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığına seçildi - Son Dakika

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