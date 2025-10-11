Yargıtay'dan Beraat Kararı - Son Dakika
Yargıtay'dan Beraat Kararı

Yargıtay\'dan Beraat Kararı
11.10.2025 11:28
Yargıtay, eşinin aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çeken sanığın beraat kararını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aldatıldığını ispat etmek için eşi ve yanındaki kişinin görüntüsünü çeken sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Muğla'da yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini gördü. Kendi otomobiliyle takibe başlayan koca, eşini ve yanındaki kişiyi araçtan indikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Şikayet üzerine koca hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık, aldatıldığından şüphelendiği için görüntü kaydını aldığını savundu. Mahkeme, suçlu bulduğu sanığı, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

KARAR BOZULDU

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanık hakkında beraat kararı verdi. Sanığın delil elde etmek için görüntü kaydını aldığına yönelik beyanının bulunduğuna işaret edilen kararda, söz konusu görüntülerin ifşa edildiği veya çoğaltılarak dağıtıldığına ilişkin delil bulunmadığı belirtildi.

KAMUYA AÇIK ALANDA ÇEKİLDİĞİ VURGULANDI

Kararda, mağdur ile diğer kişinin görüntülerinin, delil elde etmek için kamuya açık alanda çekilmesinde, "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkındaki beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki beraat kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Beraat Kararı - Son Dakika

Yargıtay'dan Beraat Kararı
