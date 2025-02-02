Yargıtay'dan Pınar Gültekin Kararına Tepki

Güncel

(ANKARA) - Pınar Gültekin cinayeti davasında Yargıtay'ın kararı tepkilere yol açtı. Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Bu kamuoyu vicdanını ve ailenin vicdanını rahatsız etmiştir. Aile büyük bir üzüntü içerisinde ve şok yaşamıştır. Verilen bu karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Aynı zamanda bir hukuk garabeti mahiyetindedir" dedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise muhalefet şerhi koydu.

"Eğer bu canavarca hisle öldürme değilse canavarca hisle hangi halde uygulanacaktır"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararı şöyle değerlendirdi:

"Açıkçası Yargıtay kararı henüz bize tebliğ edilmedi. Biz de yazılı/görsel basından öğrendik. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Cemal Metin Avcı bakımından haksız tahrik indirimi uygulamaksızın, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçunu işlediğinden bahisle ağırlaştırılmış hapis cezası vermişti. Taraflarca bu karar temiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Bugün Yargıtay'ın basına yansıyan kararına göre 3'e 2 oyçokluğuyla başkan vekilinin muhalefeti dahil olmak üzere oyçokluğuyla kamuoyu vicdanını rahatsız eden ve bize göre hukuk garabeti mahiyetinde olan bir karar verilmiş. Yargıtay bu kararında maktul Pınar Gültekin'in katledilirken sanık Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini söylemiş ki aşamalarda 3 defa Cemal Metin Avcı'nın değişen haksız savunması vardı. 3'ü de dosyadaki delillerle desteklenmiyor ve birbiri içerisinde çelişiyordu. Bu nedenle uygulanmamıştı. Bunun dışında diri diri yakıldığı Adli Tıp raporuyla sabit Pınar Gültekin bakımından 'canavarca hisle öldürme yoktur, kasten öldürme nitelikli hali burada uygulanamaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmez' şeklinde bir bozma gelmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 82'inci maddesine göre canavarca hisle öldürmenin en temel örneği, kanundaki gerekçeye göre diri diri yakılmadır. Pınar Gültekin diri diri yakılmıştır. Bu durum Adli Tıp Kurumu raporuyla da sabittir. Üzerine beton dökülmüş, varil yardımıyla nehre atılmıştır. Eğer bu canavarca hisle öldürme değilse canavarca hisle hangi halde uygulanacaktır. Burada nitelikli kasten öldürmenin oluştuğu çok açıktır. Türk Ceza Kanunu'nun 82'inci maddesinde dahi gerekçede 'bir kimsenin diri diri yakılması cinayetin canavarca hisle işlendiğinin en temel örneğidir' denilmiştir. Kanun koyucunun düzenlemedeki gerekçesi bu iken Yargıtay'ın bunu uygulamaması bana göre manidar ve düşündürücüdür. Hem haksız tahrik uygulanmasını istiyor hem de bu 'basit kasten öldürmedir nitelikli hal yoktur, canavarca his yoktur' diyor. Yargıtay'ın bu kararı doğrultusunda karar verilir ve kesinleşirse şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandığında alt sınırdan ceza verilirse 7 yıl, üst sınırdan ceza verilirse 11 yıl ceza verilirse fail cezaevinde kalabilecektir. Bu, kamuoyu vicdanını ve ailenin vicdanını rahatsız etmiştir. Aile büyük bir üzüntü içerisinde ve şok yaşamıştır. Verilen bu karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Aynı zamanda bir hukuk garabeti mahiyetindedir. Kararla ilgili çok şey söylemek istiyoruz. Özneden yola çıkıyoruz yükleme doğru tıkanıyoruz. Yani isyan ediyoruz. Açıkçası sözün bittiği yerdeyiz."