Yargıtay, Esra Hankulu Davasında Ümitcan Uygun'un Cezasını Onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Esra Hankulu Davasında Ümitcan Uygun'un Cezasını Onadı

Yargıtay, Esra Hankulu Davasında Ümitcan Uygun\'un Cezasını Onadı

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Uygun, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan mahkum olmuştu.

03.12.2024 23:21  Güncelleme: 23:22
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı

TAHLİYE TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Daire, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Nisan 2022'de verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, Hankulu'nun ölümü nedeniyle Uygun'a "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı. Ayrıca, Uygun'un tahliye talebinin reddine hükmedildi.

Yargıtay, Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre 3 Ağustos 2021'de Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alındı.

Sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de "suç delillerini karartmaktan" 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargıtay, Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı

Yargılamayı yapan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanık Uygun'a "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası vermiş, "suç delillerini karartmakla" suçlanan sanıklar Gürgil ve Civelek'e ise atılı suçtan 1 ay 6'şar gün hapis cezası vermiş, bu sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

Ümitcan Uygun hakkında, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin ise ayrıca iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yargıtay, Esra Hankulu Davasında Ümitcan Uygun'un Cezasını Onadı - Son Dakika

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