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Yargıtay, ev eşyalarını almayan kocayı tam kusurlu buldu - Son Dakika
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Yargıtay, ev eşyalarını almayan kocayı tam kusurlu buldu

Yargıtay, ev eşyalarını almayan kocayı tam kusurlu buldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ev eşyaları almayan, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan kocanın, tam kusurlu olduğuna hükmetti.

02.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:20
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ev eşyaları almayan, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan kocanın, tam kusurlu olduğuna hükmetti.

Denizli'de karşılıklı açılan boşanma davasında davacı-davalı erkek, kendisine saygısız davranan eşinin, evde yemek ve temizlik yapmadığını, bu işleri kendisinin yapmak zorunda kaldığını savundu.

Eşinin bir müddet sonra evi terk ettiğini belirten koca, akrabaları aracılığıyla birçok kez haber göndermesine rağmen kadının eve dönmediğini ifade etti. Boşanmalarına karar verilmesini isteyen koca, ayrıca 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

Davalı-davacı kadın ise dilekçesinde, kocasının ev için gerekli temel ihtiyaç olan eşyaları almadığını, elektrik harcayacak diye de beyaz eşyaları kurdurmadığını belirtti. Kocasının kendisini hırsızlıkla itham ettiğini belirten kadın, her sabah cebindeki parayı kontrol ettiğini öne sürdü.

Eşinin kendisini evden kovduğunu, kapı kilidini değiştirdiği için eve dönemediğini ifade eden kadın, 50 bin lira maddi, 100 bin lira ise manevi tazminat istedi.

Kusurlu bulunan koca 15 bin lira maddi tazminat ödeyecek

Denizli 4. Aile Mahkemesi, erkeğin eşine ev düzeni kurmaması, kadının piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalması ve eşinin evden ayrılmasını fırsat bilerek evin kilidini değiştirmesini kusur saydı.

Boşanma davasında erkeği tam kusurlu bulan mahkeme, kadının ise bir kusurunun olmadığına hükmetti. Mahkeme, kadına 15 bin lira maddi tazminat verilmesine karar verdi.

Kocanın, karara itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de ev eşyalarını almayan, elektrik harcanacak diye beyaz eşyaları kullandırmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan kocayı tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak: AA

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