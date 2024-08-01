Yaş Kararları... Komuta Kademesinde Değişiklik Yok, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu\'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi.
YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılması ele alındı.
23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi
YAŞ kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Karar ile 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 34 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz."
Cezaevinde 3,5 yıl yattıktan sonra beraat eden SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Balyoz Davası'ndan beraat eden Korgeneral Levent Ergün Orgeneralliğe yükseltildi. Balyoz Davası mağduru Tuğamiral Emre Sezenler ise Tümamiralliğe yükseltildi.
30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneraller:
Korgeneral Levent Ergün
Korgeneral Metin Tokel
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller:
Tümgeneral Tevfik Algan
Tümgeneral Gültekin Yaralı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Tuğgeneral İlker Görgülü
Tuğgeneral Erman Kiraz
Tuğgeneral Mustafa Köksal
Tuğgeneral Ferat Vural
Tuğgeneral Ahmet Gülmüş
Tuğgeneral Rıfat Dönel
Tuğgeneral İlhan İstanbullu
Tuğgeneral Yusuf Diker
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
P. Kur. Alb. Oğuzhan Pehlivan
P. Kur. Alb. Ümit Çelik
P. Komd. Kur. Alb. Kutluhan Arafat
İs. Kur. Alb. Ali Gürcan
Mu. Kur. Alb. Erhan Kılıçaslan
Bkm. Kur. Alb. Tuncay Özkumru
P. Kur. Alb. Mustafa Öztürk
Mu. Kur. Alb. Hayrettin Dönmez
P. Kur. Alb. Murat Yetiş
Tnk. Kur. Alb. Kadir Çelik
İsth. Kur. Alb. Tahir Kılıç
İkm. Kur. Alb. Numan Kıral
P. Alb. Haluk Erdem
P. Alb. Tarık Çetin
P. Alb. Bülent Akdeniz
P. Alb. Alpaslan Güldal
P. Alb. Mert Önen
P. Komd. Alb. İlker Ata Akhun
P. Alb. Bülent Barış Sarp
P. Alb. Erkan Günal P. Alb. Cavit Tütüncü
P. Alb. Mehmet Coşar
P. Alb. Mehmet Keret
P. Alb. Zeynel Abidin Alptekin
Tnk. Alb. Sabri Gökhan Karamürsel
Tnk. Alb. Murat Rüştü Cizrelioğlu
Tnk. Alb. Nail Türe
Tnk. Komd. Alb. Oğuzhan Şimşek
Tnk. Komd. Alb. Nejat Şimşek
Top. Alb. Kamil Tumba
Top. Alb. Ahmet Fatih Oğuz
Top. Alb Ali Osman Yurdagül
Hv. Svn. Alb. Tamer İleri
Kr. Hvcl. Alb. Hakan Bozkurt
Kr. Hvcl. Alb. Sertaç Öztürk
İs. Alb. Halil Bulut
İs. Alb. Mehmet Bahtiyar
Mu. Alb. Erdal Tunç
Mu. Alb. Mustafa Murat Kabukçu
İsth. Alb. Murat Kaya
İsth. Alb. İbrahim Can
İkm. Alb. Yalçın Tecimer
Bkm. Alb. Zafer Koca
As. Hak. Alb. Fevzi Orkunt Canyaş
Mly. Alb. Mustafa Özcan
Bnd. Alb. Özcan Özhun
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Oramiralliğe Yükseltilen Koramiral
Koramiral Kadir Yıldız
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiraller
Tümamiral Mustafa Kaya
Tümamiral Yalçın Payal
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiraller
Tuğamiral Serhat Sözbir
Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler
Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican
Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiralliğe Yükseltilen Albaylar
Dz. Kur. Alb. Erhan Gezginci
Dz. Kur. Alb. Soner Kazankaya
Dz. Kur. Alb. Halil İlker Avcı
Dz. Kur. Alb. Onur Kapçaklı
Dz. Alb. Rüştü Sezer
Dz. Alb. Mehmet Özgür Özömek
Dz. Alb. Ahmet İşçi
Dz. Alb. Mehmet Tahir Göncüoğlu
Dz. Alb. Ahmet Özturşucu
Dz. Alb. Yücel Korkut
Dz. P. Alb. Ali Yılancı
Dz. İs. Alb. Tayfun Öznel
Dz. Müh. Alb. Cihat Eryiğit
Dz. Müh. Alb. Fatih Erden
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral
Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Tuğgeneral Mete Kuş
Tuğgeneral Sadık Uygur
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
Hv. Uçk. Bkm. Kur. Alb. Erhan Çeliktaş
Hv. Plt. Alb. Cenk Al
Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu
Hv. Plt. Alb. Esat Çetin
Hv. Plt. Alb. Gökhan Gürakar
Hv. Plt. Alb. Barkın İşeri
Hv. Plt. Alb. Erol Gökmen
Hv. Plt. Alb. Hüseyin Seçkin Sevinç
Hv. Plt Alb. Serkan Şener
Hv. Plt. Alb. Halil Uğur Serin
Hv. Ss. Alb. Serkan Erişir
Hv. Kontr. İhb. Alb. Ali Zirvalı
Hv. Uç. Bkm. Alb. Zafer Ertan
Hv. P. Alb. Ramazan Toper
Hv. Svn. Alb. Cüneyt Güven
30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Korgeneral Veli Tarakcı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller
Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
Tümgeneral Ahmet Kurumahmut
Tümgeneral Muammer Alpar
Tümgeneral Emre Tayanç
Tümgeneral Davut Ala
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller
Tuğgeneral Şefik Atak
Tuğgeneral Nihat Ergün Tuğgeneral Salih Büyük
Tuğgeneral Osman Akyıldız
Tuğgeneral Hacı Halil Osma
Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren
Tuğgeneral Hakan Tutucu
Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha
Tuğgeneral Ümit Durmaz
Tuğgeneral Mehmet Doğan
Tuğgeneral Sebahattin Kalkan
Tuğgeneral Osman Ziya Elgün
Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu
Tuğgeneral Mustara Er
Tuğgeneral Gürcan Sezengöz
Tuğgeneral Kemal Balta
Tuğgeneral Murat Yalbır
Tuğgeneral Abdullah Katırcı
Tuğgeneral İsmail Yayan
Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen
Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu
Tuğgeneral Kadir Eğriboyun
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller
Tümgeneral Selçuk Aygün
Tümgeneral Hüseyin Duman
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller
Tuğgeneral Ender Kartal
Tuğgeneral Hakan Çanlı
Tuğgeneral Serhat Mehmet Orus
Tuğgeneral İbrahim Galip
Yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen generaller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller
Tümgeneral Sıtkı Varlı
Tümgeneral Faruk Metin
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan
Tuğgeneral Berat Acar
Tuğgeneral Halil Ünver
Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar
Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu
Tuğgeneral Serdar Gümüşhan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiraller
Tuğamiral Ercan Kireçtepe Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç
Tuğamiral Murat Fırat
Tuğamiral Nilüfen Çotuk
Tuğamiral Mustafa Saygılı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral
Tümgeneral Göksel Kahya
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller
Tuğgeneral Gökhan Ergürhan Tuğgeneral Ali Öztürk
Tuğgeneral Doğan Mart
Tuğgeneral Haldun Taşan
Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral
Orgeneral Ali Sivri
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller
Tuğgeneral Erhan Akgül Tuğgeneral Erdoğan Koçoğlu
Tuğgeneral Şenol Çetin
Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi
Tuğgeneral Numan Yöner
Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiraller
Tuğamiral Erdinç Altıner
Tuğamiral Yusuf Akyüz
Tuğamiral Fatih Sezal
Tuğamiral Niyazi Uğur
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller
Tuğgeneral Önder Şensöz
Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu
Son Dakika › Güncel › Yaş Kararları... Komuta Kademesinde Değişiklik Yok, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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