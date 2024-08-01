Yaş Kararları... Komuta Kademesinde Değişiklik Yok, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu\'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi.

YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılması ele alındı.

23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

YAŞ kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Karar ile 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 34 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz."

Cezaevinde 3,5 yıl yattıktan sonra beraat eden SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Balyoz Davası'ndan beraat eden Korgeneral Levent Ergün Orgeneralliğe yükseltildi. Balyoz Davası mağduru Tuğamiral Emre Sezenler ise Tümamiralliğe yükseltildi.

30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneraller:

Korgeneral Levent Ergün

Korgeneral Metin Tokel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller:

Tümgeneral Tevfik Algan

Tümgeneral Gültekin Yaralı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

Tuğgeneral İlker Görgülü

Tuğgeneral Erman Kiraz

Tuğgeneral Mustafa Köksal

Tuğgeneral Ferat Vural

Tuğgeneral Ahmet Gülmüş

Tuğgeneral Rıfat Dönel

Tuğgeneral İlhan İstanbullu

Tuğgeneral Yusuf Diker

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

P. Kur. Alb. Oğuzhan Pehlivan

P. Kur. Alb. Ümit Çelik

P. Komd. Kur. Alb. Kutluhan Arafat

İs. Kur. Alb. Ali Gürcan

Mu. Kur. Alb. Erhan Kılıçaslan

Bkm. Kur. Alb. Tuncay Özkumru

P. Kur. Alb. Mustafa Öztürk

Mu. Kur. Alb. Hayrettin Dönmez

P. Kur. Alb. Murat Yetiş

Tnk. Kur. Alb. Kadir Çelik

İsth. Kur. Alb. Tahir Kılıç

İkm. Kur. Alb. Numan Kıral

P. Alb. Haluk Erdem

P. Alb. Tarık Çetin

P. Alb. Bülent Akdeniz

P. Alb. Alpaslan Güldal

P. Alb. Mert Önen

P. Komd. Alb. İlker Ata Akhun

P. Alb. Bülent Barış Sarp

P. Alb. Erkan Günal P. Alb. Cavit Tütüncü

P. Alb. Mehmet Coşar

P. Alb. Mehmet Keret

P. Alb. Zeynel Abidin Alptekin

Tnk. Alb. Sabri Gökhan Karamürsel

Tnk. Alb. Murat Rüştü Cizrelioğlu

Tnk. Alb. Nail Türe

Tnk. Komd. Alb. Oğuzhan Şimşek

Tnk. Komd. Alb. Nejat Şimşek

Top. Alb. Kamil Tumba

Top. Alb. Ahmet Fatih Oğuz

Top. Alb Ali Osman Yurdagül

Hv. Svn. Alb. Tamer İleri

Kr. Hvcl. Alb. Hakan Bozkurt

Kr. Hvcl. Alb. Sertaç Öztürk

İs. Alb. Halil Bulut

İs. Alb. Mehmet Bahtiyar

Mu. Alb. Erdal Tunç

Mu. Alb. Mustafa Murat Kabukçu

İsth. Alb. Murat Kaya

İsth. Alb. İbrahim Can

İkm. Alb. Yalçın Tecimer

Bkm. Alb. Zafer Koca

As. Hak. Alb. Fevzi Orkunt Canyaş

Mly. Alb. Mustafa Özcan

Bnd. Alb. Özcan Özhun

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Oramiralliğe Yükseltilen Koramiral

Koramiral Kadir Yıldız

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiraller

Tümamiral Mustafa Kaya

Tümamiral Yalçın Payal

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiraller

Tuğamiral Serhat Sözbir

Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler

Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican

Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiralliğe Yükseltilen Albaylar

Dz. Kur. Alb. Erhan Gezginci

Dz. Kur. Alb. Soner Kazankaya

Dz. Kur. Alb. Halil İlker Avcı

Dz. Kur. Alb. Onur Kapçaklı

Dz. Alb. Rüştü Sezer

Dz. Alb. Mehmet Özgür Özömek

Dz. Alb. Ahmet İşçi

Dz. Alb. Mehmet Tahir Göncüoğlu

Dz. Alb. Ahmet Özturşucu

Dz. Alb. Yücel Korkut

Dz. P. Alb. Ali Yılancı

Dz. İs. Alb. Tayfun Öznel

Dz. Müh. Alb. Cihat Eryiğit

Dz. Müh. Alb. Fatih Erden

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral

Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

Tuğgeneral Mete Kuş

Tuğgeneral Sadık Uygur

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

Hv. Uçk. Bkm. Kur. Alb. Erhan Çeliktaş

Hv. Plt. Alb. Cenk Al

Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu

Hv. Plt. Alb. Esat Çetin

Hv. Plt. Alb. Gökhan Gürakar

Hv. Plt. Alb. Barkın İşeri

Hv. Plt. Alb. Erol Gökmen

Hv. Plt. Alb. Hüseyin Seçkin Sevinç

Hv. Plt Alb. Serkan Şener

Hv. Plt. Alb. Halil Uğur Serin

Hv. Ss. Alb. Serkan Erişir

Hv. Kontr. İhb. Alb. Ali Zirvalı

Hv. Uç. Bkm. Alb. Zafer Ertan

Hv. P. Alb. Ramazan Toper

Hv. Svn. Alb. Cüneyt Güven

30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Korgeneral Veli Tarakcı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller

Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

Tümgeneral Ahmet Kurumahmut

Tümgeneral Muammer Alpar

Tümgeneral Emre Tayanç

Tümgeneral Davut Ala

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller

Tuğgeneral Şefik Atak

Tuğgeneral Nihat Ergün Tuğgeneral Salih Büyük

Tuğgeneral Osman Akyıldız

Tuğgeneral Hacı Halil Osma

Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren

Tuğgeneral Hakan Tutucu

Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha

Tuğgeneral Ümit Durmaz

Tuğgeneral Mehmet Doğan

Tuğgeneral Sebahattin Kalkan

Tuğgeneral Osman Ziya Elgün

Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu

Tuğgeneral Mustara Er

Tuğgeneral Gürcan Sezengöz

Tuğgeneral Kemal Balta

Tuğgeneral Murat Yalbır

Tuğgeneral Abdullah Katırcı

Tuğgeneral İsmail Yayan

Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen

Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu

Tuğgeneral Kadir Eğriboyun

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller

Tümgeneral Selçuk Aygün

Tümgeneral Hüseyin Duman

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller

Tuğgeneral Ender Kartal

Tuğgeneral Hakan Çanlı

Tuğgeneral Serhat Mehmet Orus

Tuğgeneral İbrahim Galip

Yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen generaller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller

Tümgeneral Sıtkı Varlı

Tümgeneral Faruk Metin

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan

Tuğgeneral Berat Acar

Tuğgeneral Halil Ünver

Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar

Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu

Tuğgeneral Serdar Gümüşhan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiraller

Tuğamiral Ercan Kireçtepe Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç

Tuğamiral Murat Fırat

Tuğamiral Nilüfen Çotuk

Tuğamiral Mustafa Saygılı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral

Tümgeneral Göksel Kahya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller

Tuğgeneral Gökhan Ergürhan Tuğgeneral Ali Öztürk

Tuğgeneral Doğan Mart

Tuğgeneral Haldun Taşan

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral

Orgeneral Ali Sivri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller

Tuğgeneral Erhan Akgül Tuğgeneral Erdoğan Koçoğlu

Tuğgeneral Şenol Çetin

Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi

Tuğgeneral Numan Yöner

Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiraller

Tuğamiral Erdinç Altıner

Tuğamiral Yusuf Akyüz

Tuğamiral Fatih Sezal

Tuğamiral Niyazi Uğur

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller

Tuğgeneral Önder Şensöz

Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu