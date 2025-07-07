Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 86 Gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı site ve villalarda kurulan 'finans evleri' aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında; Esenler başta olmak üzere birçok ilçede ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis örgütü tespit edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin, bazı site ve villalarda 'finans evi' adı verilen dairelerde yasa dışı bahis faaliyetlerini yönettiği belirlendi. Bu evlerde vardiyalı çalışan kişilerin bahis sitelerine entegre panelleri yönettiği, oyunculardan elde edilen paraların ise üçüncü kişilere ait banka hesaplarına ya da kripto cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı. Ayrıca farklı şahıslara ait cep telefonları ve GSM hatlarının kullanıldığı, şüphelilerin kendi aralarında kod adlarıyla iletişim kurduğu ve bahis içerikli konuşmalar yaptığı tespit edildi.

1.2 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Banka hesapları üzerinde yapılan analizlerde yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira tutarında para trafiği olduğu, bu gelirle 5 araç satın alındığı ve paraya yasal görünüm kazandırmak amacıyla galeri adı altında iş yeri açıldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından, 4 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 86 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu madde, 7 lüks saat, 1 milyon 48 bin 650 lira nakit para, 94 cep telefonu, 108 SIM kart, 24 dizüstü bilgisayar, 12 hard disk, 5 ofis telefonu, 5 flash bellek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Vatan Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 86 şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.