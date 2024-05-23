Yasa Dışı Yahudi Yerleşimciler Gazze\'ye Yardım Taşıyan Tıra Saldırdı

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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığını düşündükleri bir tırı durdurarak şeker dolu torbaları yola döktüğü belirtildi

Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli şoförün kullandığı ve şeker çuvalları taşıyan bir tırı durdurdu.

Yahudi yerleşimciler, Nablus bölgesindeki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakında durdurdukları tırdaki şeker torbalarını Gazze'ye gittiğini düşündükleri için yola döktü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişine çıkardığı engellemeler nedeniyle Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

İsrail polisi ve askerleri Gazze'ye giden yardımların rotasını saldırganlara bildiriyor

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesiyle Mısır'dan Gazze'ye yardım girişleri durmuş durumda.

İsrail üzerinden giden yardım tırları sık sık aşırı sağcı İsrailliler ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına uğruyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrail polisi ve askerleri, Gazze'ye gidecek yardımlara saldıran aşırı sağcılar ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tırların geçecekleri yolların bilgisini paylaşıyor.