Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli yaralandı

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli yaralandı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi saldırarak yaraladı. Filistin Kızılayı ekipleri, saldırı sonucu yaralanan Filistinliye müdahale etti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

20.05.2024 17:17
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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırdığı bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Eriha kentinin kuzeyinde yolu keserek Filistinlilerin araçlarına taş attı.

Yerleşimciler, bölgede bulunan 58 yaşındaki bir Filistinliyi de darbederek üzerine biber gazı sıktı. Kızılay ekipleri, vücudunda morluklar oluşan adama müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, Kızılay, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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