Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

31.03.2026 14:55
İçişleri Bakanlığı tarafından APP plaka kullanımına getirilen yasak kapsamında tanınan sürenin sona ermesine saatler kaldı. 1 Nisan itibarıyla denetimleri başlayacak yasak öncesi plaka değişim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. APP plaka değişimi için gelen bir sürücü, "Çok sıra var, nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından APP plaka kullanımına getirilen yasak kapsamında tanınan sürenin bugün sona ermesiyle birlikte plaka değişim noktalarında yoğunluk yaşandı. Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla plaka değişim merkezlerine gelen vatandaşlar, standart plakaya geçiş işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. 

Başkent'te bulunan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde gün boyu hareketlilik dikkat çekerken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman işlemlerde aksama yaşandı. Görevliler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesaiyi uzatacaklarını belirtti. Vatandaşlardan bazıları, daha önce fırsat bulamadıklarını ifade ederek son günü beklemenin pişmanlığını yaşadıklarını vurguladı. Yetkililer, APP plaka kullanımının artık cezai işleme tabi olacağını hatırlatarak, standart plaka kullanımının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.

"ÇOK SIRA VAR, NASIL OLACAK BİLMİYORUZ"

APP plaka değişimi için plaka değişim merkezine erkenden gelen Ali Dönmez, "Bugün plaka değişiminin son günü. Çok kalabalık ve çok sıra var, nasıl olacak bilmiyoruz. Plakalarda yeni damga çıkardılar. Mührün olması lazımmış. Bir saattir burada bekliyorum. En son sıradayım. Daha da bekleyeceğiz. Bu uygulama iyi mi kötü mü bilmiyorum ama inşallah iyi olur" diye konuştu.

"MAALESEF SON GÜNE BIRAKTIK"

APP plakaların değiştirilmesinin mantıklı olduğunu, radarın bu tarz plakaları okuyamadığını belirten Fatih Başaran ise, "Maalesef son güne bıraktık. Sıra da çok, yetiştirmeye çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi. Benimki APP plakaydı. Değiştirmeye çalışıyoruz. Yasaklanmış. İyi bir şey aslında. Radardan geçmiyor diyorlar. Mecbur değiştireceğiz. Saat 9'dan beri plakayı değiştirmeye çalışıyorum" dedi.

"ERTELEME YOK"

İçişleri Bakanlığı sün yaptığı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlem uygulanacağını, bu konuda ertelemenin söz konusu olmadığını duyurdu.

"CEZASI 140 BİN TL"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Nisan itibarıyla sahte plaka (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140 bin TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır" denildi.

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartların ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Uslu Ramazan Uslu:
    Bir ülkenin eğitim seviyesini beklediği sıradan anlayabilirsiniz koca koca insanlar böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyor oyuncak gibi arabalarla oynamayı bırakın zamanınızı ailenize, eğitiminize, eğlenmenize harcayın otomobil sadece sizi A noktasından B noktasına taşıyan bir araç. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
