Yat ve Tekne Sektörü Sezona İzmir'den Açılıyor

19.04.2026 12:23
(İZMİR) - Türkiye'nin denizcilik alanındaki en prestijli buluşmalarından olan MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 29 Nisan'da Fuar İzmir'de kapılarını açacak. 350'yi aşkın deniz aracının yanı sıra tekne ekipmanları ve deniz aksesuarlarının sergileneceği fuar, denizcilik dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen MAST İzmir Boat Show, 29 Nisan'da Fuar İzmir'de kapılarını açacak.

Alanda sergilenen teknelerin yüzde 70'inin yerli imza taşımasıyla dikkati çeken organizasyon, Türkiye'nin üretim gücünü, uluslararası vitrine taşıyacak. Dünyaca ünlü tekne markalarıyla sektörün önde gelen yerli üreticilerini buluşturacak fuarın, denizcilik ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor.

Boyları 3 ile 15 metre arasında değişen, fiyatları 100 bin liradan başlayan geniş bir yelpazede sergilenecek deniz araçları, fuarda her bütçeye ve zevke hitap eden seçenekler sunarak deniz tutkunlarına kapsamlı bir deneyim yaşatacak.

Cumalıoğlu: "İhracat potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın her geçen yıl güçlenerek büyüdüğünü belirterek, "MAST İzmir Boat Show, çok kısa süre geçmesine karşın her yıl artan katılımcı sayısı, sergilenen tekne adedi ve ziyaretçi yoğunluğuyla istikrarlı bir büyüme ortaya koyuyor. Bu gelişim, fuarın kısa sürede sektörün en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğinin en açık göstergesi. İzmir'in denizle kurduğu güçlü bağ ve köklü fuarcılık geleneği, bu başarının temelini oluşturuyor. Denizle iç içe yaşayan bir şehir olarak denizcilik kültürünü büyütmeyi, bu fuar aracılığıyla üreticilerimizi desteklemeyi, sektörün ticaret hacmini ve ihracat potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de sektör temsilcilerimizle birlikte hareket ediyoruz. İZFAŞ olarak ED Fuarcılık ile birlikte, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren, ticareti ve iş birliklerini geliştiren bu yapıyı her yıl daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yerli üretimden küresel pazara uzanan vitrin

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, "MAST İzmir Boat Show, yerli üreticilerimiz için sezon öncesi son ve en büyük vitrin olma özelliğini taşıyor. Türk denizcilik sektörü ise tasarım kalitesi ve ileri mühendislik kabiliyetiyle küresel pazarda rekabeti belirleyen bir konuma ulaştı. Bunun en somut göstergesini fuar alanımızda görüyoruz; sergilenen tekneler içindeki yerli üretim ağırlığı yüzde 70 gibi güçlü bir seviyeye ulaştı. Bu yıl, ayrıca sergilenen tekne sayısında yüzde 20'lik artışla 350'nin üzerinde deniz aracını ziyaretçilerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Denizcilik ekonomisinin kalbinin attığı bir merkez

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da "Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarımızın, uluslararası arenadaki etkisini daha da artırmayı, daha geniş bir ihracat ve iş birliği ağı oluşturmayı hedefliyoruz. MAST İzmir Boat Show, henüz dördüncü yılında olmasına karşın yalnızca bir sergileme alanı değil; denizcilik ekonomisinin kalbinin attığı bir merkez haline geldi" ifadelerini kullandı.

Halka açık

Sadece sektör profesyonellerinin değil; tekne ve yat tutkunlarının da ilgi göstereceği fuar, broker ve yat satış-kiralama acentalarından distribütörlere, ithalat ve ihracatçılardan toptan alım yapan bayilere ve tasarımcılara kadar geniş bir ziyaretçi profilini ağırlayacak. Yeni işbirliklerinin, ihracat bağlantılarının ve sektörel fikir alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlayacak fuar hem sektöre hem de şehir ekonomisine katkı sunacak.

MAST İzmir Boat Show, 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar hakkında detaylı bilgiye ve online bilete ulaşmak isteyenler www.marinesaloontrade.com.tr adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

