Yatağan'da Yangın: Çift Hayatını Kaybetti
Yatağan'da Yangın: Çift Hayatını Kaybetti

Yatağan\'da Yangın: Çift Hayatını Kaybetti
05.03.2026 12:42
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangında yaşlı çift Nazire ve Asım Kasap hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evlerinde çıkan yangında Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap (87) hayatını kaybetti.

İlçenin Turgut Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında Kasap çiftine ait müstakil evde yangın çıktı. Komşularının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüm evi saran alevlere müdahale ederken, bir yandan içerde mahsur kalan Kasap çiftinin kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı. Yanındaki yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Asım Kasap da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın, bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yatağan, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağan'da Yangın: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

