Yatırım Ortamı İyileştiriliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na (YOİKK) başkanlık etti. Yılmaz, "Amacımız, ülkemizi tercih eden yatırımları hem nicelik hem nitelik bakımından daha ileri bir seviyeye taşımaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Yılmaz, YOİKK'in 25 yıllık birikimiyle kamu ile özel sektör arasında kalıcı ve kurumsal bir istişare zemini oluşturan önemli bir mekanizma olduğunu kaydederek, kurul toplantılarında ve Yönlendirme Komitesi toplantılarında, yürütülmekte olan yapısal reform çalışmalarını yakından takip ettiklerini, kurul çalışmalarında özel sektör temsilcilerinin değerlendirmelerini ve katkılarını alarak Türkiye'nin yatırım ortamının öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu yapısına güç katmayı hedeflediklerini belirtti.

39 MADDELİK EYLEM PLANI

Yılmaz, geçen yıl açıkladıkları Eylem Planı'nın 39 maddeden oluştuğunu, bu maddelerden 4 tanesinin süreklilik arz ettiğini, şubat ayı itibarıyla 9 eylemi tamamladıklarını belirterek, tamamlanan ve önemli mesafe kaydedilen eylemleri şöyle sıraladı: "Özel sektör temsilcilerimizden gelen taleplerden olan şirketlerin insan kaynaklarıyla ilgili süreç ve operasyonlarında dijital uygulamaların kullanılmasında hukuki güvence sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenleme Meclis'te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle iş ilişkisinde yapılacak bildirimlerin yalnızca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. Yine özel sektörün talebi doğrultusunda, 7 Ağustos 2025 tarihli yönetmelik değişikliği ile KOBİ tanımı güncellendi. Böylelikle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltildi. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda sanayi alanlarının genişletilmesi çalışmaları kapsamında 13 ilde toplamda 59 bin 19 hektar büyüklüğünde 16 sanayi alanı tespit edildi ve bu alanlar 'yatırım alanı' olarak ilan edilmiştir. 2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda 81 il için her biri 4 alandan oluşan toplam 324 öncelikli yatırım konusu belirlenmiş olup, bunlarla ilgili başvurular alınmış ve değerlendirmeler sürmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olacak 5G altyapısıyla ilgili mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesini, 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdik. 2 Ocak 2026 tarihinde de işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgeleri verildi. 25 Kasım 2025 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, rüzgar ve güneş enerjisi dışındaki tüm enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisleri, kapasite tahsislerinden muaf tutulmuş oldu. Üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olduğu lisanssız yenilenebilir enerji projelerine başvurularda öncelik tanınmasını sağladık. Sanayi tesislerinin çevresel performansının güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sistemi, Aralık 2025 itibarıyla devreye alındı. Yargıda bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar, 2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı ile birlikte 23 Aralık 2025 tarihinde yayımlandı. İhracat finansmanının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda Hazine Destekli Kefalet Sistemi aracılığıyla ihracat finansmanının güçlendirilmesine yönelik 2025 yılında ihracatçılara sağlanan kredi imkanı 58,6 milyar TL'ye yükseltildi, Küresel Tedarik Zinciri Desteğine ilişkin genelgede düzenleme yapıldı, Referans Ticari Faiz Oranları (CIRR) desteğinin kapsamı genişletildi. Özellikle ticari olarak yaygınlaşmanın zor olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere fiber altyapının artırılması amacıyla, sabit ve mobil işletmecilere ilave yükümlülükler getirildi. Sanayinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan Yeni Destek Paketi Kararları ile TL cinsinden kredi büyüme sınırına ilişkin istisna kapsamı genişletildi. Türk vergi mevzuatının karbon içerikli vergiler bakımından gözden geçirilmesi kapsamındaki teknik düzeydeki çalışmalar tamamlandı. Yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında 3 Kasım 2025 tarihli Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde yayımlandı. Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin hazırlanması amacıyla teknik düzeydeki mevzuat çalışmaları tamamlanmış, ulusal ve uluslararası karbon kredilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla geliştirilecek yerli ve milli bir kayıt sistemi yazılımına yönelik çalışmalara başlanmıştır."

'TÜRKİYE, POZİTİF AYRIŞAN ÜLKELER ARASINDA'

Jeopolitik gelişmeler, finansal dalgalanmalar ve ticaret akımlarındaki kırılganlıkların yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini belirten Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın öncü göstergeleri, 2025 yılında küresel doğrudan yatırım akımlarında yüzde 14'lük bir artışa işaret ediyor. Ancak bu artışın büyük ölçüde gelişmiş ülkeler arasındaki finansal hareketlerden kaynaklandığını; bu işlemler dışarıda bırakıldığında reel artışın yüzde 4 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlarda ise yüzde 2'lik bir gerileme söz konusu. Böylesi bir küresel görünüm içerisinde Türkiye, 2025 yılında kaydettiği yüzde 12,2'lik artışla pozitif ayrışan ülkeler arasında yer almıştır. Ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 13,1 milyar dolara ulaşarak yatırım ortamımıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Sektörel dağılıma baktığımızda; e-ticaret yatırımlarının etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 32'lik payla ilk sırada yer alırken, imalat sektörü yüzde 31'lik payla ikinci sırada, bilgi ve iletişim sektörü ise yüzde 14'lük payla üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, yatırımların üretim altyapımızı güçlendiren, ticaret hacmimizi artıran ve teknoloji kapasitemizi yükselten alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimiz doğrultusunda; iklim dostu, dijital, küresel tedarik zinciri odaklı ve bilgi yoğun yatırımları önceleyen bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nitelikli yatırımların payının artması, doğru bir yönelim içerisinde olduğumuzu göstermektedir. Amacımız, ülkemizi tercih eden yatırımları hem nicelik hem nitelik bakımından daha ileri bir seviyeye taşımaktır" dedi.

'SOSYAL REFAHI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Hükümet olarak, enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Finansal istikrarı güçlendirerek reel sektörü daha sağlam bir zemine kavuşturmayı hedefliyoruz. İstikrarlı bir ortamda, teknolojik seviyemizi yükselterek, emeğimizin katma değerini ve verimliliğini artırmanın sürdürülebilir büyümenin temel şartı olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı da bu çerçevede şekillendiriyoruz. 2026 yılında genel finansal koşulların daha olumlu seyretmesini bekliyoruz. Bir yandan da selektif bir şekilde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Reel sektörümüzün özellikle finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve bu alanda emek yoğun sektörleri ve KOBİ'ler başta olmak üzere, gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan, imalat sanayii işletmelerine yönelik istihdam koruma odaklı 100 milyar TL büyüklüğündeki yeni finansman paketi ile özellikle KOBİ'lerimizin finansa erişimini daha da güçlendirmeyi amaçlamış durumundayız. İŞKUR tarafından hayata geçirilecek GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) programı ile de hem genç istihdamını hem de imalat sanayisini destekleyeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız ile; dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.