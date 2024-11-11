Yavaş: Konser İddiaları Algı Operasyonu

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konser harcamalarına yönelik iddialarla ilgili, "Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış, önümüzdeki yıla devretmiş. Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar." dedi.

Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyenin konferans salonunda, konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında belediyenin konser harcamalarıyla ilgili hazırlanan sunuma yer veren Yavaş, "Birtakım iddialar atıldı. Bu iddiaların açılış biçimi de çok ilginç. Belli amaçlarla belediye içerisinden birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdılar." dedi.

Yavaş, "doğru olmayan bilgiler üzerine 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' şeklinde haberler servis edildiğini" ifade etti.

Başkanlığı döneminde belediyenin Teftiş Kurulu Başkanlığınca 346 dosya açıldığını aktaran Yavaş, kendi döneminde yapılan işlerle ilgili 53 kişinin cezalandırılması için hazırlanan 20 raporu savcılığa gönderdiklerini söyledi.

Yavaş, "Bizim yönetimimizde hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil. Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağımız değil. Hata yapan, hatasının sonucuna katlanacaktır ama hiç kimseye de, hiçbir bürokratıma da 'Bu yapmıştır, bu etmiştir.' diyemem. Ben bir hukukçu olarak kendi personelime yargısız infaz yapamam." ifadelerini kullandı.

Sunumunda belediyenin 2021'den itibaren verilen konserler için yaptığı ödemelerini gösteren Yavaş, "İlan edildiği, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok. Sanatçıların 'kaşe bedeli' adı altında ücretleri bellidir ve bu ücretleri bütün kamu kuruluşlarında ve belediyelerde vardır. Kimse 'Ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum' diyemez. Tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz." diye konuştu.

Sunumunda 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen ve maliyeti 89 bin lira ila 2 milyon 970 bin lira arasında olan konserleri gösteren Yavaş, bu konserlerin 3 bin ila 5 bin kişi arasında kapasiteye sahip Gençlik Parkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Altınpark gibi yerlerde yapıldığını, buralar için ayrıca ekipman ve müzik ses sistemine ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.

"Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor"

Yavaş, Atatürk Orman Çiftliğindeki konser alanının 2023'te hazır hale geldiğini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılında 94 milyon lira maliyetle burada düzenledikleri konsere ilişkin şunları söyledi:

"İnternetteki mesaj neydi? 'Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendi.' Candan Erçetin'in aldığı para gene kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçetin ve Murda olarak 8 konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor, toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz. 'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar burada."

Yavaş, 21- 23 Nisan 2024 arasındaki konserle ilgili, " Semicenk, Gazapizim ve Edis üç sanatçı. Teknik yine 46 milyon lira. Burada ses, sahne ve diğer ekipmanlar var. 17, 18, 19 Mayıs'ta 3 konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralar 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüz zaman konser başı ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine kurulumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş." diye konuştu.

Ebru Gündeş konseriyle ilgili iddialar

Ebru Gündeş konserine değinen Yavaş, konser için sözleşme yapıldığını ancak TUSAŞ saldırısı nedeniyle konseri kendisinin iptal ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine kamuoyunda "Bir belediye terör karşısında bunu yapamaz. Mutlaka ve mutlaka bu konser yapılmalı" şeklinde "çok büyük baskı olduğunu" söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine 4 gün ara verildi. Daha sonra baskılar üzerine devam ettik. Devam edince sözleşme üzerindeki işlemin tamamı yapılamadı. İki ana konser, ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur. Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."

"Milli bayramların en yüksek yoğunlukta kutlanması adına yaptık"

Cumhuriyetin 101. yılı için Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduklarını söyleyen Yavaş, "Bunu milli bayramların en yüksek yoğunlukta kutlanması adına yaptık. Yani sıradan konser, kutlamalar yerine bunun çok büyük bir kalabalıkla, mümkünse tüm Ankaralının katıldığı, duygu ortaklığı yaşandığı, birlikte 29 Ekim günü burada kutlanmasını istedik. Bir önemli bir yeri daha var, hep Gençlik Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği olmasının. Bunların ikisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat içinde gezdiği, yürüdüğü ve Atatürk Orman Çiftliği'ni bize emanet ettiği bir yer olması nedeniyle. Sıradan yerler değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, "Sanatçıların, Mor ve Ötesi'nin, Candan Erçetin'in, diğerlerinin kaç para aldığını Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince açıklamıyoruz ama kaşe bedelleri var. 'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır." dedi.

"Eleştirileri dikkate alacağız"

Konserlerde insanların sosyalleştiğine işaret eden Yavaş, Ankara'daki bazı sahnelere çıkan sanatçıları izlemek için bilet ücretlerinin 2 bin, 4 bin, 5 bin lira olduğunu ifade etti.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Ekonomik sıkıntı ve stresin içerisinde sevdikleri sanatçıları görüp yakından izlemek isteyen gençler, kadınlar, aileler hep birlikte oraya geliyorlar. Artık Atatürk Orman Çiftliği'nde bir milli maçı 80 bin kişi izliyoruz. Konserlerimize 80 bin, 100 bin kişi geliyor. Bilet üzerinden alsanız, 1000 liradan hesap etseniz 80 milyon lira bir bedeli biz bu sosyal hizmet için harcıyoruz. Ben bunun aynı zamanda bir kamu hizmeti, bir sosyal hizmet olduğunu düşünüyorum. 'Evet, bu rakamlar pahalı' diyebilirsiniz. Dini ve milli günler, bu milletin bir ve beraberliğini gösterdiği en önemli günler. Kimi diyor ki 'En müthiş bir şekilde Cumhuriyetin 101. yılı kutlansın'. 'Bu kadar para harcamaya gerek yok' diyen görüş de var. İkisi de Ankara halkının bazı kesimlerinin görüşü. İkisinin itirazının da başımızın üstünde yeri var. Elbette ki bu eleştirileri dikkate alacağız. Sanatçı seçimlerinde de daha da dikkatli olacağız."

ABB'nin bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğuna işaret eden Yavaş, konser harcamaları için bu bütçenin binde 6'sının harcandığını belirterek şöyle devam etti:

"Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış önümüzdeki yıla devretmiş. Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar. Ankara halkı şundan emin olsun, biz onların parasını çarçur etmeyiz, en iyi şekilde değerlendiririz. Elbette herkese hesap vermeye hazırız. Varsa bir kusuru, hatası olan cezasını çekecektir ama yoksa da bu iddiaları açıklayanlardan da asla özür falan beklemiyoruz. 'Hodri meydan' diyorum. 67 aylık bütçesinin içerisinde herkes çıkartsın, iktidara mensup belediyeler de kamu idareleri de çıkartsın bu oranda bir harcama varsa, hodri meydan göstersinler."

Yavaş, "Allah nasip ederse milli günleri gene büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Harcamaların hepsini de kuruşu kuruşuna Ankara halkına hesap vereceğiz. Bazen sanatçıyı seçerken anket yapacağız, bazen konser bedelini halka sorup 'yapmayın' derse yapmayacağız, 'yapın' derse yapacağız." dedi.