Yavuzyılmaz, DTÖ paneli sonrası Bolat ve Tuzcu'ya istifa çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yavuzyılmaz, DTÖ paneli sonrası Bolat ve Tuzcu'ya istifa çağrısı yaptı

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Yavuzyılmaz, DTÖ paneli sonrası Bolat ve Tuzcu\'ya istifa çağrısı yaptı
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, DTÖ'de Türkiye aleyhine sonuçlanan panelin ardından Çin Ticaret Bakanlığı'nın 28 Temmuz 2026 tarihli açıklamasını gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'ya istifa çağrısı yaptı.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çin menşeli otomobillere uygulanan ek vergiler nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) Türkiye aleyhine sonuçlanan panel yargılamasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı'nın 28 Temmuz 2026 tarihli açıklamasını gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'ya istifa çağrısı yaptı.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin BYD dışındaki Çin menşeli otomobillere yönelik ek vergiler uygulaması nedeniyle DTÖ'de görülen davada, panel raporunun ardından Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dikkati çekti. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP'nin yüzüne çarpan Çin'in resmi açıklamasını ortaya çıkardık. Dünya Ticaret Örgütü'ndeki panel yargılamasına konu olan AKP'nin BYD dışındaki Çin menşeli otomobillere ek vergi koyması hakkındaki davayı kaybetmesinin ardından kuyruğu dik tutmaya çalışsa da Çin Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklama yapıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 'Panel Çin'in iddialarını haklı bulmuştur. Türkiye'nin dava konusu tedbirlerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğine hükmedilmiştir. Çin olarak bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye bu ek gümrük vergileriyle çok taraflı ticaret kurallarını ihlal etmiştir. Ticari ilişkilere ciddi zarar vermiştir. Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü panelinin kararına saygı göstermeye, somut adımlar atmaya ve kurallara aykırı tedbirleri en kısa sürede düzeltmeye çağırmakta.' diyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ve ilgili Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'ya sesleniyorum. Ülkemizi düşürdüğünüz duruma bakın. Bu işi elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Derhal istifa edin."

Kaynak: ANKA
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