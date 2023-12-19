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YAYFED'in 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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YAYFED'in 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun (YAYFED) düzenlediği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıda, yayıncılık sektöründeki kağıt giderlerindeki artışlar ve kitap satışlarında vadeli işlemlerin sınırlanması veya kaldırılması konusu ele alındı. Ayrıca, sabit fiyat ve Yazılı Kültürü Koruma Kanunu için destek talep edildi. Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Erdal Cesar, Mehmet Emre Battal, Nevzat Argun ve Sahip Tatar oy birliğiyle seçildi.

YAYFED\'in 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul\'da yapıldı
19.12.2023 - 22:53,
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Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) düzenlediği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

YAYFED Başkanı Münir Üstün açılış konuşmasında, yayıncılık sektörü için büyük önemi olan kağıt giderlerinde yaşanan artışlara değinerek, kitap satışlarında yapılan vadeli işlemlerin makul sınırlara çekilmesi veya ortadan kaldırılması konusunda uzlaşmanın gerekliliğini vurguladı.

Üstün ayrıca sabit fiyat ve Yazılı Kültürü Koruma Kanunu için katılımcılardan destek talep etti.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç de konuşmasında İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına şahit olmanın üzüntüsünü dile getirerek, savaş zihniyetine karşı kitabın gücünün ve etkisinin altını çizdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise sektörün yaşadığı zorlukları anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından YAYFED Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı seçimine geçildi. Genel Kurul'a katılım sağlayan delegeler tarafından önerilen isimler, Erdal Cesar, Mehmet Emre Battal, Nevzat Argun ve Sahip Tatar oy birliğiyle Divan Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: AA
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