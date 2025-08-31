Yayladağı'nda rehine krizi: A.G. gözaltında - Son Dakika
Yayladağı'nda rehine krizi: A.G. gözaltında

Yayladağı'nda rehine krizi: A.G. gözaltında
31.08.2025 17:49
Hatay'da A.G., anne babasını darbettikten sonra polisten kaçmak için bir sürücüyü rehin aldı.

Hatay'da, dün gece Antakya- Yayladağı kara yolunda kent merkezine doğru ilerleyen A.G. ile araçtaki annesi B.G. ve babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNE VE BABASINI DARBEDİP ARAÇTAN ATTI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.G., anne ve babasını darbettikten sonra otomobilinden indirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.G. ve H.G.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP 5 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Şüphelinin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, Defne ilçesindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan A.G., kaçtığı otomobiliyle 5 araca çarpıp, hasar verdikten sonra durdu.

BU KEZ DE BİR BAŞKA SÜRÜCÜYÜ REHİN ALDI

Araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan A.G., yoldan geçen bir başka otomobili durdurup, sürücüsü S.G.'yi rehin aldı.

EN SONUNDA YAKALANDI

Şüpheli, bir süre sonra etrafını saran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayda yara almayan S.G. ile hastanede tedavisi süren yaralı B.G. ve H.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

