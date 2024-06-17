Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Hatay'da yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri, kurutulduktan İskenderun ilçesinde kadınların elinde örülerek sanat eserine dönüşüyor. Su sümbüllerinden elde edilen; sepet, sele ve çimem gibi ürünler uzun yıllar kullanılabiliyor.

17.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

HATAY - Hatay'da yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri, kurutulduktan İskenderun ilçesinde kadınların elinde örülerek sanat eserine dönüşüyor. Su sümbüllerinden elde edilen; sepet, sele ve çimem gibi ürünler uzun yıllar kullanılabiliyor.

Lübnan'dan doğarak Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni yaz aylarında su sümbülleri kaplıyor. Nehirdeki canlıları tehdit eden su sümbülleri, belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Hiçbir işe yaramadıkları düşünülen su sümbülleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi kursiyerleri olan depremzede kadınlar, tarafından sanat eserine dönüştürülüyor. İskenderun ilçesinde verilen kursta; su sümbüllerinden elde edilen; sepet, sele ve çimem gibi ürünler uzun yıllar kullanılabiliyor. Depremzede kadınlar bir yandan üreterek gelir elde ederken diğer yandan da deprem psikolojisini atlatıyorlar.

Usta öğretici Azize Alay, su sümbüllerinin Asi Nehri'ni tehdit eden bitkiler olduğunu ve bu bitkilerin kurutulmasıyla sepet gibi örgü örünlerine dönüştüğünü belirterek "Su sümbülü aslında bizim Hatay'ın endemik bir bitkisidir. Asi nehrini tehdit eden bir bitkidir genelde, belediye ekipleri tarafından nehir su sümbüllerinden temizlenir. Oysa uzak Doğu'da bu bir dönüşüme sahne oluyor, bunlar toplanıp baş aşağı öbekler halinde asılıyor, kurutuluyor ve bu şekilde yeniden dönüştürülerek işte sepette, sele, çimeme dönüşüyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi örebiliyorsunuz. Örümü kolay yine diğer bitkiler gibi işte ıslatılarak örülüyor ve sağlıklı da. Birde bir aşamamız daha oluyor, su sümbülü kurutulduktan sonra tombekler halinde dizilip brandayla örtülüyor ve bir asitle onun doğal yapısı sabitleniyor yani çökme yapmıyor bitki. Böcekten falan da arındırılmış oluyor. Şimdi bu tür materyaller genelde mutfakta ve salonlarda kullanılıyor. Suya dayanıklı, küf ortamı dışında 25-30 yıl gider. Bizim buralar rutubetli yani, 20 yıl çok rahat gidebiliyor " ifadelerini kullandı.

El sanatının terapi olduğunu ve kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyen 56 yaşındaki afetzede Nesrin Kiremitçi, " Deprem korkusu bizi dışarlara itti. Pandemide içerlerdeydik ama depremden sonra dışarılara çıkmak zorunda kaldık. Binalara giremiyorduk ama sonra bu işin böyle yürüyemeyeceğini algıladık. Neyle uğraşabiliriz, ne yapabiliriz, ne öğrenebiliriz, ne üretebilirizin peşine düştük. Sağ olsun HATMEK'te bize böyle bir imkan sağladı. Öğretmenimiz hani gelebilirsiniz deyince su sümbülüyle başladık. Su sümbülleri o kadar güzel bir materyal ki çok güzel çıkıyor ve çok şık oluyor. Tamamen doğal, bunun bizim ilimizin içerisinde yetiştiğini öğrendim. Bayağı güzel bir şeymiş dönüşümü çok güzel ayrıyeten çok büyük markaların çok büyük parayla sattıkları bir ürün diyeyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İskenderun, Asi Nehri, Hatay, Sanat, Çevre, Doğa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
23:48 Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu 2 gerekçe ortaya çıktı Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı
14:21 Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:18 Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden ’’Neden’’ sorusuna ’’Sadece Allah rızası için’’ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden ''Neden'' sorusuna ''Sadece Allah rızası için'' yanıtı
23:30 Mourinho bizzat devrede 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ’’Başladı’’ dedi, Netanyahu’dan ’’Asla olmayacak’’ açıklaması geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ''Başladı'' dedi, Netanyahu'dan ''Asla olmayacak'' açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 09:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement