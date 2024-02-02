Yazar Alev Alatlı Hayatını Kaybetti

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yazar Alev Alatlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, şu paylaşımı yaptı:
"Alev Hanımı kaybettik. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."
ALEV ALATLI KİMDİR?
Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir'de doğdu. Liseyi babasının görevi nedeniyle Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını ise "Fulbright" bursuyla gittiği Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Doktora programına Dartmouth College'da başlayan Alatlı, ilahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerine yoğunlaştı fakat doktora derecesini tamamlamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. Alatlı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"na layık görüldü. Alev Alatlı, edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aldı. Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı. Alatlı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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