Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD\'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Olayın ardından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtıkları bilinen ve haklarında kırmızı bülten talebi hazırlanan Eylem Tok ile oğlu T.C., New York'ta görüntülendi.
Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X (Twitter) hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.
Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullanmıştı: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.
02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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