İstanbul Sevgisiyle Tanınan Yazar Mario Levi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İSTANBUL sevgisiyle tanınan ve sayısız eser kaleme alan yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Bir Masaldı, En Güzel Aşk Hikayemiz, Bir Şehre Gidememek gibi kitaplarıyla tanınan yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi için Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Levi'nin eşi Ece Erdoğuş Levi ile ailenin yakınları kabul etti. Levi'nin çalışma arkadaşları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler ile dostları aileyi yalnız bırakmadı. 66 yaşında hayatını kaybeden Levi için düzenlenen cenaze töreni sırasında, mezarlık çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
"BİZE İLHAM VERMEYE DEVAM EDECEK"
Televizyon programcısı Pelin Batu, "Çok kıymetli bir yazardı. İstanbul bir masaldı diyor ya, bir varmış bir yokmuş, hepimiz öyleyiz, bir varız, bir yokuz. Kelimeleriyle, sözleriyle, kitaplarıyla devam edecek bize ilham vermeye. Çok çalışkan, aynı zamanda çok da iyi bir insandı. Hayat enerjisi çok yüksek, inanılmaz komik, eğlenceli, sadece iyi bir yazarı yitirmedik, iyi bir arkadaşımızı da kaybettik bugün" dedi.
Buart Sanat Atölyesi'nden çalışma arkadaşı ise, "Uzun yıllardır beraberiz, çok değerli hocalarımızla beraber. Yeri asla dolmayacak. Artık zihinlerimizde, kalplerimizde, kulaklarımızda ve kalemlerimizde yaşayacak. Çok büyük bir kayıp, hem edebiyat için hem dünya için. Bir tek Türkiye için değil, dünya için. Allah rahmet eylesin, onu çok seviyoruz ve hep öyle hatırlayacağız. Onu tanıdığımız için çok şanslıyız" şeklinde konuştu.
"MARIO TÜRKİYE İÇİN DEĞİL DÜNYA ÇAPINDA BİR DEĞER"
Spiker Gülgün Feyman ise, "Ben kaybetmek olarak bakmıyorum. Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini, bir eğitmen olarak, öğretmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Onun adına atölyeler düzenlenmeli çünkü Mario Levi, 'Benim en derin ülkem Türkçe' diyen çok özel bir insan, dilimize sahip çıkmış bir insan. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim, ön yargılardan arınalım ve içimizdeki o insanı, o derinliği, hissederek yaşayalım. Mario Türkiye için değil, dünya çapında bir değer. Onun anısını yaşatmak artık hele dile aşık olan ben, onun anısını yaşatmak hepimizin görevi olmalı, yayın kuruluşlarının da öyle. Onun anısına söyleşiler de yapılmalı çünkü edebi kişiliği çok güçlüydü. Toprağı bol olsun" diye konuştu.
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