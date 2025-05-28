Yazarlar Gazze'ye Destek İçin Sessizliği Reddi

Birleşik Krallık ve İrlanda'dan yazarlar, İsrail'in Gazze saldırıları karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bu sadece insanlıkla ya da insan haklarıyla alakalı değil çağımızın yazarları olarak ahlaki yeterliliğimizle de ilgilidir. Bu suçu dile getirmeyi ve kınamayı her reddettiğimiz gün, ahlaki duruşumuz biraz daha zayıflıyor." açıklamasını yaptı.

İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlandalı 381 yazar, İsrail'in Gazze saldırılarına işaret ederek, ülkelerini ve tüm dünyayı "kolektif sessizliği ve dehşet karşısında eylemsizliği" sona erdirmeye çağıran mektuba imza attı.

Gazzelileri "Evrende sığınmacı" olarak nitelendiren şair Hiba Abu Nada'nın da 19 ay önce Gazze'deki İsrail saldırılarında öldürüldüğü hatırlatılan mektupta, "İsrail hükümeti Gazze'deki saldırılarını artan bir vahşilikle tekrar başlattı. İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itmar Ben Gvir'in yaptığı açıklamalar, soykırım niyetini açıkça gösteriyor. 'Soykırım' ve 'soykırıma yönelik eylemler' kavramları artık uluslararası hukukçular ya da insan hakları örgütleri tarafından tartışılmıyor bile." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, uluslararası örgütlerin de İsrailli yetkililerin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu tarafından yapılan bir soykırıma işaret ettiği belirtilerek, "Kelimeler sık sık meşrulaştırılamayacakları meşrulaştırmak, reddedilemeyecekleri reddetmek, savunulamayacakları savunmak için kullanıldı. Çoğu zaman doğru ve önemli olan kelimeler onları yazanlarla birlikte yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

"Soykırım" ifadesinin yasal, politik ve ahlaki sorumluluklar taşıdığı vurgulanan mektupta, "7 Ekim 2023'te Hamas'ın yaptıklarını savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak adlandırmak nasıl doğruysa, İsrail ordusunun günlük olarak İsrail hükümetinin emirleriyle Gazze'de halka saldırmasını da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak adlandırmak doğrudur." denildi.

Mektupta, Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalan yöneticiler "sessiz kalarak onaylayanlar" olarak nitelendirilerek, şunlar kaydedildi:

"Biz sessiz kalarak onaylayan halk olmayı reddediyoruz. Bu sadece insanlıkla ya da insan haklarıyla alakalı değil çağımızın yazarları olarak ahlaki yeterliliğimizle de ilgilidir. Bu suçu dile getirmeyi ve kınamayı her reddettiğimiz gün, ahlaki duruşumuz biraz daha zayıflıyor."

Filistinlilere, İsraillilere ve Yahudiliğe karşı kullanılan şiddet ve nefret dilinin de reddedildiği mektupta, İsrail hükümetinin soykırım politikalarına karşı çıkan herkesle dayanışma içinde olunduğunun altı çizildi.

Mektupta, Gazze'de insani yardımların Birleşmiş Milletler tarafından kesintisiz şekilde dağıtılması, dünyanın ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail'e yaptırımlar uygulanması, acil ateşkes sağlanması ve İsrailli ve Filistinli esirlerin salıverilmesi istenerek, "Bu soykırım hepimizi ilgilendiriyor. Soykırım suçlarına tanıklık ediyoruz ve sessizliğimizle onaylamayı reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ian McEwan, Zadie Smith ve Jeanette Winterson gibi ünlü yazarlar da mektuba imza attı.