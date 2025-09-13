YDÜİF Mekke'de Dil Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
YDÜİF Mekke'de Dil Eğitimi Düzenledi

13.09.2025 20:44
Mekke'de 216 öğrenciyle gerçekleştirilen dil okulunda Arapça eğitimi ve kültürel geziler yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin (YDÜİF) 10'uncusunu düzenlediği dil okulu kapsamında öğrenciler, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dil eğitimi aldı.

YDÜİF'in bu yaz onuncusuna imza attığı, İkram Turizm'in de katkılarıyla Mekke'de düzenlenen dil okulu, geçen yıla kıyasla çok daha geniş bir katılımla gerçekleşti.

Programa bu yıl 216 öğrenci katıldı ve 19 öğretim elemanı görev aldı. Öğrenciler her gün sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar süren derslerde toplam 180 saatlik Arapça eğitimi aldı.

Dil kursunun bitiminde yapılan sertifika törenine, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Türkiye'nin Cidde Konsolosluğu İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, Din Hizmetleri Ateşesi Ahmet Oğuz, THY Cidde Müdürü Salih Döğenci, İkram Turizm Genel Müdürü İbrahim Çetin katıldı. Törende öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Dekan Prof. Dr. Söylemez, kursun yalnızca bir dil eğitimi olmadığını, aynı zamanda öğrenciler için bir kültür ve tecrübe aktarımı anlamı taşıdığını belirtti.

Söylemez, her yıl farklı ülkelerde düzenlenmeye devam edecek bu programların hem öğrencilerin gelişimine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Eğitimlerin yanı sıra program, öğrencilerin manevi tecrübelerini zenginleştiren gezilerle de desteklendi. Katılımcılar Mekke'nin içinde ve çevresinde yer alan Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr, Hira gibi pek çok önemli mekanı ziyaret etti ve umreler yaptı. Programın sonunda ise Medine'ye gidilerek Bedir, Kuba Mescidi, Uhud, Hendek, Kıbleteyn Mescidi ziyaret edildi; Mescid-i Nebevi ve Ravza'da ibadetler gerçekleştirildi.

YDÜİF'in kendi bünyesindeki Arapça hazırlık sınıfı öğrencilerine düzenlediği Arapça dil kursları bu yıl kapılarını tüm öğrencilere açtı. Fakültenin Kıbrıs'taki öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından, Trakya'dan Hakkari'ye, Trabzon'dan Antalya'ya kadar pek çok şehirden öğrenci programa katıldı. Ayrıca Yunanistan, Makedonya, Doğu Türkistan ve Özbekistan gibi farklı coğrafyalardan öğrenciler de sınıflarda yer aldı.

Kaynak: AA

