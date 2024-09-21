Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Tamamlandı

Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Tamamlandı

İnönü Üniversitesi, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.

21.09.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarafından ikinci kez yapılan yedili çapraz karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, dünya tıp tarihine geçecek önemli bir operasyonu ikinci kez gerçekleştirdi. Yedili çapraz karaciğer nakli, 14 ameliyathanede 50'si cerrah olmak üzere toplam 120 kişilik ekibin eş zamanlı ve aktif olarak görev yaptığı operasyonla başarıyla tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 7 donör ve 7 alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer naklini yaptıklarını belirterek, "Bu operasyon, dünya tarihinde ikinci kez yapılıyor ve ilki de yine Malatya'da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum" ifadelerini kullandı.

'İLKİNİ DE BİZ YAPMIŞTIK'

Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık" diye konuştu.

'AYNI ANDA 14 AMELİYATHANEDE YÜRÜTÜLDÜ'

Malatya'daki operasyon ekibinin güçlü bir kadrodan oluştuğunu ve dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, dünya tarihine geçen yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili, "Aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde, toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları batıya göç etse de bu güçlü yapıyı hiçbir şekilde zayıflatmıyor" dedi.

'YILIN 200'ÜNCÜ KARACİĞER NAKLİ'

Türkiye ve yurt dışından birçok hastanın İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'ne başvurarak sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Yılmaz, "İnanılmaz yapıda teçhizatımız var. Dünya çapında bir karaciğer nakil programı oluşturuldu. Bugün sanıyorum ki bu yılın 200'üncü karaciğer naklini yapıyoruz. Şimdiye kadarki yaptığımız çapraz karaciğer nakli sayısı 157 olacak. Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kırım ve Yemen gibi ülkelerden gelen hastalar da çapraz karaciğer nakli sayesinde tedavi olma şansı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

'HASTAMIZ KIRIM'DAN BAŞVURDU'

Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının iş birliği ile başarılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Boston College'den 2 bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz. Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver, 2012'de çapraz böbrek nakilleriyle ekonomi alanında Nobel ödülü kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu. Çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım. Bugün de nitekim 7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde, bir hastamız Kırım'dan başvurdu. Aslen Türk kendisi ama Kırım'da yaşıyor. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu. Bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim" dedi.

'ORGAN BAĞIŞINI ARTTIRMAMIZ LAZIM'

Yılmaz, organ bağışının önemine vurgu yaparak, "Organ bağışını mutlaka artırmamız lazım, halkımızın bu konuda duyarlı olduğuna inanıyorum. Yeni Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'nun da bu konuda son derece istekli ve aktif olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
21:48 Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP’nin adayı olmazsa imza toplayabilir Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 15:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement