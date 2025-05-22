Yeditepe Üniversitesi'nde Başarı Ödülleri - Son Dakika
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Yeditepe Üniversitesi'nde Başarı Ödülleri

Yeditepe Üniversitesi\'nde Başarı Ödülleri
22.05.2025 09:49
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Rektör Durman, üniversitenin öğrenci kimliğine katkısını vurguladı, ödüller verildi.

YEDİTEPE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran kurumlar değil; genç bireylerin kimliklerini, hedeflerini ve yaşamla kurdukları ilişkiyi inşa ettikleri yerler olduğuna dikkat çekerek, bu anlayış doğrultusunda Akademik Başarı Ödül Töreni'ni düzenlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Durman, "Öğrencinin başarısını görünür kılmak, sürdürülebilir öğrenmenin temelidir" dedi.

Yeditepe Üniversitesi, bir akademik yılı 3.80 ve üzerinde not ortalaması ile tamamlayan öğrencilerini Akademik Başarı Ödül Töreni'nde ödüllendirdi. Öğrenciler, başarı belgelerini Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, rektör yardımcıları ve dekanların elinden aldı. Törende başarı ve gelecek inşası kavramları ön plana çıkarılırken, kadın öğrenciler yüzde 73'lük oranla erkek öğrencilerin önünde yer aldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Durman, gençlerin kendini yalnız hissetmediği bir üniversite ortamının psikolojik ve sosyal dayanıklılığı da desteklediğini dile getirdi. Prof. Dr. Durman, bir öğrencinin üniversiteye yalnızca bilgi edinmeye değil; kim olduğunu yeniden keşfetmeye, hata yapma cesaretini kazanarak gelişmeye geldiğini belirtti. Bu noktada üniversitenin güven veren bir alan sunmasının, öğrencinin potansiyelini ortaya koyabilmesi için hayati önemde olduğunu ifade etti.

'ÜNİVERSİTELERİN SORUMLULUĞU: BİRLİKTE GELECEK İNŞASI'

Gelecek kaygısının, günümüzde gençlerin en temel sorunlarından biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Durman, bunun yalnızca ekonomik verilerle açıklanamayacağını söyledi. Bilginin hızla eskiyor olması, mesleklerin dönüşmesi ve sosyal ilişkilerin dijital ortama taşınması gibi faktörlerin gençleri derinden etkilediğini belirten Prof. Dr. Durman, bu farkındalığın bazı gençleri cesaretlendirdiğini, bazılarını ise içe kapanmaya sürükleyebildiğini dile getirdi.

Üniversitelerin bu kırılganlıkla baş etmeyi öğrenmek isteyen gençlere yalnızca 'geleceğe hazır ol' mesajı vermekle yetinmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Durman, bu geleceği birlikte anlamlandıracak bir öğrenme ortamı inşa etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Durman, üniversitelerin temel görevlerinden birinin öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu belirterek, bu tür törenlerin yalnızca ödül alanlar için değil, tüm öğrenciler için ilham verici ve motive edici olduğunu dile getirdi. Kariyer merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bu süreçte kritik rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Durman, öğrencileri kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlayacak ortamların üniversiteler tarafından sunulması gerektiğini aktardı.

Kariyer planlamasının üniversite yıllarında yapılmasının mezuniyet sonrası sürece büyük katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Durman, öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel açıdan bireysel donanımın artırılması ve yüzyılın gerekliliklerine uygun bireylerin yetiştirilmesinin üniversitelerin asli sorumlulukları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

DALAN: MARİFET İLTİFATA TABİDİR

Üniversitenin Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise konuşmasında, akademik başarının ardında yatan emeği vurguladı:

"Marifet iltifata tabidir. Başarı kolaylıkla elde edilmez; emekle, sabırla ve azimle ulaşılır. Çok çalışın ama ezberci olmayın. Açık kalpli düşünen ve öğrendiğini hayata tatbik eden iyi bir insan olmak çok önemlidir. Bugün burada ödül alan öğrencilerimizi yürekten kutluyor, tüm öğrencilerimize daha da büyük başarılar diliyorum."

ÖĞRENCİLER: PES ETMEDİK, GÖRÜNÜR OLMAK BİZE CESARET VERDİ

Törende ödül alan öğrencilerden İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Zeynep Demirci ise şu sözleriyle duygularını paylaştı:

"Not ortalamam 4.00 tam puan. Bu başarıdan ve üniversitemizin bizleri bu şekilde teşvik etmesinden dolayı çok mutluyum. Ailemi onurlandırdığım için ayrıca sevinçliyim. Akademik başarıyı yalnızca notlarla sınırlı görmüyorum. Yeni şeyler öğrenebilmek ve öğrendiklerimi hayata geçirebilmek, benim için en az notlar kadar önemli. Gerçekten bu işin temelinde emek var. Hayatta bir hedefiniz varsa, not ortalaması bu hedefe ulaşmada belirleyici bir etken oluyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyenler için bu oran büyük önem taşıyor. Başarılı olmak isteyen öğrenciler asla pes etmesin. Ben de birçok kez pes etme noktasına geldim ama her seferinde daha da hırslanarak yoluma devam ettim."

Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Taylan Özveren de şöyle konuştu:

"Bugünkü ödülümü 3.93 not ortalamasıyla aldım. Akademik başarı benim için önemli. Elbette tek başına yeterli değil ama üniversite hayatımızda üzerine düşünmemiz ve önem vermemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu törenin gerçekten motivasyon üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gördüm. Çünkü başarının önemsenmesi ve ödüllendirilmesi daha fazla teşvik ediyor. Genel olarak akademik hayatı dengeli ve sağlam bir şekilde yürütmek gerektiğine inanıyorum. Dersleri daha iyi öğrenmek ve sonrasında bunları gerçek hayatta uygulayabilmek için süreci ciddiyetle takip etmek çok önemli."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeditepe Üniversitesi'nde Başarı Ödülleri - Son Dakika

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