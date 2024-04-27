Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze Saldırısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze Saldırısı Düzenlendi

Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze Saldırısı Düzenlendi

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda gemide hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıyı üstlenen Husiler, İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'a füzelerle tam isabet vurulduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığını ve İngiltere'ye ait geminin hafif hasar aldığını bildirdi. Yemen'deki Husi eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

27.04.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.

İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.

Saldırıyı Husiler üstlendi

İran destekli Husiler, söz konusu gemiye yönelik saldırıyı üstlendi.

Yapılan açıklamada, "İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'ın Kızıldeniz'de füzelerle tam isabet vurulduğu" kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Seri, MQ-9 tipi İHA'nın, Sada semalarında füzeyle vurulduğu ve düşürüldüğünü aktardı.

Seri, Gazze'deki abluka ve saldırılar son buluncaya dek askeri "operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

CENTCOM: İngiltere'ye ait gemi hafif hasar aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerin "MV MAISHA" isimli Barbados bandıralı ve "MV Andromeda Star" adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, "MV Andromeda Star"ın hafif hasar aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin gemileri ya da ticaret gemilerine herhangi bir zarar gelmediği ifade edildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze Saldırısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
11:12 Balotelli’den yerde yatan Torreira’ya olay hareket Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:33:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze Saldırısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement