Yemen Açıklarında Gemiye Füze Saldırısı - Son Dakika
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Yemen Açıklarında Gemiye Füze Saldırısı

Yemen'in güneyindeki Aden kenti açıklarında bir geminin yakınlarında 2 füzenin infilak ettiği bildirildi. Gemideki mürettebat güvende.

31.08.2024 08:46
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Yemen'in güneyindeki Aden kenti açıklarında bir geminin yakınlarında 2 füzenin infilak ettiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonundan (UKMTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Aden'den 130 deniz mili uzaktaki geminin yakınlarında 2 füze infilak etti.

Bandırası açıklanmayan geminin kaptanı, mürettebatın güvende olduğunu ve bir sonraki limana doğru yola çıktıklarını iletti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gemilerden dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli olayı UKMTO'ya bildirmeleri istendi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte Husilere ait 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bu İHA'ların, ABD kuvvetleri, çok uluslu "deniz görev gücü" ve bölgedeki ticari gemiler için ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da İHA ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

AB, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Açıklarında Gemiye Füze Saldırısı - Son Dakika

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