Yemen Açıklarında Ticari Gemilere Saldırı - Son Dakika
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Yemen Açıklarında Ticari Gemilere Saldırı

İngiliz Denizcilik Ajansı, Yemen'in Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesi açıklarında ticari bir gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucunda gemiye iki top isabet ettiği ve üçüncü bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı ve geminin yoluna devam ettiği bildirildi.

02.09.2024 14:51
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İngiliz Denizcilik Ajansı, Yemen'in Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesi açıklarında ticari bir gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İngiliz Denizcilik Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in Salif bölgesinin 70 deniz mili kuzeybatısında yaşanan bir olayla ilgili haber alındığı" ifade edildi.

Adı verilmeyen bir ticari geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı bilgisine yer verilen açıklamada, gemiye "iki topun isabet ettiği" aktarıldı.

Geminin yakınlarında üçüncü bir patlamanın da meydana geldiği belirtildi.

Olay sonucunda gemide bir can kaybının yaşanmadığı ve geminin sonraki uğrak limanına doğru yoluna devam ettiği bildirildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da İHA ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

AB, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Açıklarında Ticari Gemilere Saldırı - Son Dakika

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