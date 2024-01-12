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Yemenliler ABD ve İngiltere'yi Protesto Ederken Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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Yemenliler ABD ve İngiltere'yi Protesto Ederken Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Yemenliler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etmek için başkent Sana'da bir araya geldi. Göstericiler ayrıca Filistin'e desteklerini ifade etti. Husilerin eylemleri sonucunda Kızıldeniz'deki deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdi ve uluslararası bir deniz görev gücü oluşturuldu.

Yemenliler ABD ve İngiltere\'yi Protesto Ederken Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenledi
12.01.2024 - 19:42,
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ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılar yüz binlerce Yemenli tarafından protesto edilirken Filistin'e de destek gösterisi düzenlendi.

Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etti.

ABD, İngiltere ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler ayrıca Filistin'e desteklerini ifade etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan "milyonluk gösteri" adıyla Sana'da düzenlenen protesto ve destek gösterisine ilişkin görüntüleri paylaştı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
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