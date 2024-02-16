Yemen\'de Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

İran destekli Husilerin çağrısı üzerine, "Zafere kadar Gazze ile birlikteyiz" adı altında başkent Sana'da gösteri yapıldı.

Başkent'in Sebin Caddesi'nde bir araya gelen yüz binlerce Yemenli, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi. Gösteride, "Amerika terörün anasıdır", "Ey Gazze biz sizinleyiz, siz yalnız değilsiniz" ve "Kutsal Cihad" şeklinde pankartlar taşıyarak, sloganlar atıldı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat, gösteride yaptığı konuşmada, "Zorluklar ve sonuçlar ne olursa olsun. Gazze'deki mazlum kardeşlerimize inanç, ahlak ve değerler temelinde destek verme yönündeki tutumumuz resmi ve halk olarak kesindir ve bu tutumumuzdan geri adım atamayız." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırının derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulunan Muşat, ABD-İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e yönelik saldırılarının devam etmesine ilişkin de "Ülkemize kim saldırırsa, sonucu ne olursa olsun karşılık verilecektir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri gerçekleştiriliyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.