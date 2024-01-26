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Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Yemenliler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek mesajı verdi. Gösteride İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atıldı ve boykot çağrısı yapıldı. Benzer gösteriler Yemen'in farklı kentlerinde de gerçekleştirildi.

Yemen\'de Gazze\'ye Destek Gösterisi Düzenlendi
26.01.2024 - 18:43,
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Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek mesajı verdi.

Gösteride, "ABD ve İsrail ürünlerini boykot edin", "Amerika terörün anasıdır" ve "Filistin'in yanındayız" yazılı pankartlar taşınarak, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan "milyonluk gösteri" adıyla Sana'da düzenlenen protesto ve destek gösterisine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Husilere bağlı El-Mesira kanalı da gösteriyi canlı yayınla aktardı.

Başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in farklı kentlerinde de benzer gösteriler gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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