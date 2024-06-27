Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye 8 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye 8 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, liderleri Abdülmelik el-Husi tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin bu hafta Hudeyde vilayetine 8 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Husilerin askeri kapasitesini artıran bu saldırılar, ABD'nin zayıf konumunu ortaya çıkardı ve dünya önünde itibarı zarar gördü. Husiler ayrıca, İsrail'e yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlediklerini ve Tufan taarruz botlarıyla 4 büyük operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

27.06.2024 22:12
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, bu hafta ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine 8 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, bu hafta ABD ile İngiltere'nin Hudeyde'ye 8 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Söz konusu saldırıların, Husilerin askeri kapasitesini daha da artırmasını sağladığını kaydeden Husi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Yemen'e karşı başkalarını da işin içine katmaya çalışıyor ama askeri operasyonlarımız sayesinde zayıf konumu ortaya çıktı ve dünya önünde itibarı paramparça oldu. ABD, bazı Avrupa ülkelerini Yemen meselesine dahil etmeye çalıştı ancak (bu ülkeler) oldukça temkinliydiler."

Husi, Gazze'deki başarısızlığa ek olarak ABD'nin, direniş cephelerini durdurma konusunda da yetersiz kaldığını dile getirdi.

İsrail'e yönelik saldırılar

Husi, "Irak İslami Direnişi" ile birlikte bugün İsrail'e karşı yeni bir "askeri operasyon" düzenlediklerini de belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Bu hafta içinde balistik ve seyir füzeleri ile "Tufan" taarruz botlarıyla 4 büyük "operasyon" düzenlediklerini aktaran Husi, söz konusu taarruz botunun, 1,5 ton patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve düşman gemilerine büyük maddi zarar veren patlamalara neden olduğunu kaydetti.

"Tufan" botunun yıkıcı gücünün İsrail'i endişelendirdiğini savunan Husi, bu botla vurulan gemilerin direkt su almaya başladığı bilgisini verdi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek ve İsrail'in işlediği katliamlara cevap olarak iki askeri "operasyon" düzenlediklerini belirtti.

Seri, ilk operasyonun Irak İslami Direnişi ile birlikte seyir füzeleri kullanılarak İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da kritik bir hedefe karşı düzenlendiğini ve başarılı olduğunu ifade etti ancak hedefe ilişkin detay vermedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü, ikinci operasyonda ise "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal eden "SEAJOY" isimli bir geminin Kızıldeniz'de hedef alındığını dile getirdi.

Sözcü Seri, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle gerçekleştirilen saldırıda geminin tam isabet vurulduğunu aktardı.

Yemen'deki Husiler, 25 Haziran'da Umman Denizi'nde, 26 Haziran'da da İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'nda İsrail gemilerini vurduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye 8 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı - Son Dakika

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