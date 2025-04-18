Yemen'de Ras İsa Limanı'na ABD Hava Saldırısı - Son Dakika
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Yemen'de Ras İsa Limanı'na ABD Hava Saldırısı

Husi kontrolündeki Ras İsa Petrol Limanı, ABD'nin hava saldırısında ağır hasar aldı; 74 ölü.

18.04.2025 20:26
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Yemen'de İran destekli Husi güçlerinin kontrolünde bulunan Hudeyde kıyısındaki Ras İsa Petrol Limanı dün gece ABD'nin şiddetli hava saldırılarının hedefi oldu.

Saldırıda liman ağır hasar alırken, Husiler en az 74 kişinin yaşamını yitirdiğini, 171 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada Husilerin Ras İsa'dan yapılan yakıt sevkiyatlarından faydalandığı belirtilerek, saldırının amacının Husilerin finans kaynaklarını hedef almak olduğu duyuruldu.

Husi yetkililer ise limanın büyük ölçüde tahrip olduğunu ve tesisin altyapısının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Saldırı sonrası bölgede insani ve çevresel krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.

Hudeyde kentinin kuzeyinde yer alan liman, ülkenin iç kesimindeki Marib bölgesinden uzanan yaklaşık 439 kilometrelik boru hattının bitiş noktası konumunda bulunuyor.

Yemenli Safer Petrol Şirketi tarafından işletilen limanda, 3 milyon varil kapasiteli 34 farklı yakıt tankı yer alıyordu.

ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından liman altyapısının büyük ölçüde yok olduğu belirtilirken, Ras İsa'nın günlük ham petrol sevkiyatı kapasitesinin ortalama 15 bin ila 60 bin varil arasında değiştiği biliniyor.

Liman, Husiler için önemli bir ekonomik kaynak olmanın ötesinde, bölgesel enerji rotaları açısından da stratejik öneme sahip.

Husiler: "Bu, kara saldırısının ön hazırlığı"

Husi liderlerinden Muhammed el-Buhayti, saldırıyı ABD'nin Yemen'e yönelik olası kara saldırılarının ön hazırlığı olarak değerlendirdi.

Körfez ülkelerinden bazılarını da bu süreçte ABD ile iş birliği yapmakla suçlayan Buhayti, saldırının Yemen halkının egemenliğine yönelik açık bir tehdit olduğunu ifade etti.

Hükümet güçlerinden alternatif liman açıklaması

Yemen Petrol Bakanı Said eş-Şemmasi ise ABD'nin saldırısının ardından yaptığı açıklamada, hükümet kontrolündeki Aden, Niştun, Mukella ve Muha limanlarının yakıt tedariki açısından aktif hale getirileceğini duyurdu.

Şemmasi, saldırıya uğrayan Ras İsa Limanı'nın "Husilerin savaş ekonomisinin ana dayanak noktası" olduğunu vurguladı.

Petrol dağıtımı etkilenecek mi?

Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, kontrol altındaki bölgelerde petrol dağıtımının sürdüğü ve herhangi bir kriz durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Halka işbirliği çağrısı yapılan açıklamada, kriz oluşturmak amacıyla fiyat artışı veya stok yapma gibi durumların bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Yemen medyasının, benzin istasyonu sahiplerine dayandırdığı haberinde ise Husilerin, kontrol ettikleri bölgelerde bulunan akaryakıt istasyonu sahiplerinden stoklarının yarısını Husiler için ayırmasını istediği iddia edildi.

Hudeyde'nin önemi ve 2018 Stockholm Anlaşması

Yemen'de 2015'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde, sadece petrol sevkiyatı değil, aynı zamanda ülkenin temel gıda ve insani yardım girişlerinin yapıldığı başlıca sahil kenti olarak biliniyor.

2018 yılında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda İsveç'in Stockholm kentinde yürütülen müzakerelerde, Hudeyde limanlarında ateşkes ve tarafların çekilmesi yönünde anlaşmaya varılmıştı. Ancak ateşkese rağmen sahadaki gerginlik hiçbir zaman tam anlamıyla sona ermedi.

Uzmanlar, ABD'nin doğrudan Ras İsa gibi stratejik bir hedefe saldırmasının, bölgedeki enerji güvenliği, Husi kontrolündeki ekonomiler ve Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler bağlamında yeni bir kırılma noktası oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle İran ile yaşanan dolaylı gerilimlerin Yemen sahasında daha geniş çaplı çatışmalara neden olabileceği endişesi dile getiriliyor.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Ras İsa Limanı'na ABD Hava Saldırısı - Son Dakika

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