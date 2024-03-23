Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye 11 saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya yönelik 11 saldırı düzenlediğini açıkladı.
Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Sana'nın güneydoğusunda yer alan Attan bölgesine 4, kuzeyindeki Cebran bölgesine 3 ve güneyindeki Nahdeyn'e 4 hava saldırısı yapıldığı belirtildi.
Başkente bir günde toplamda 11 saldırının yapıldığı aktarılan haberde, yol açtığı hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Konuya ilişkin ABD ve İngiltere'den ise henüz açıklama yapılmadı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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