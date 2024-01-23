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Yemen'deki Husiler ABD ve İngiltere'ye Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler ABD ve İngiltere'ye Karşı Protesto Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla geçit töreni düzenledi. Binlerce silahlı Yemenli, hafif ve ağır silahlarla Beni Huşeyş bölgesinde toplandı. Protestocular, ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Husilerin İsrail'e karşı saldırıları sonucunda birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Yemen\'deki Husiler ABD ve İngiltere\'ye Karşı Protesto Düzenledi
23.01.2024 - 04:09,
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıları protesto etti, geçit töreni düzenledi.

Başkent Sana'nın kuzeyindeki Beni Huşeyş (Bani Hushaish) bölgesinde toplanan binlerce silahlı Yemenli, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını protesto ederek, hafif ve ağır silahlarla geçit töreni yaptı.

ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine slogan atan Yemenliler, Yemen ve Filistin bayrakları taşıyarak, Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini, her türlü karara ve seçeneğe hazır olduklarını vurguladı.

İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı ve Filistin'e destek amacıyla 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etmişti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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