Yemen'deki Husiler, bir gemiyi füzelerle hedef aldı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, bir gemiyi füzelerle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ile Babul Mendeb'de bir gemiyi füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, geminin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını belirtti. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

13.07.2024 01:01
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Yemen'deki İran destekli Husiler, bir gemiyi Kızıldeniz ile Babul Mendeb'de füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) iki kez hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Charysalis isimli gemiyi biri Kızıldeniz diğeri Babul Mendeb'de olmak üzere iki kez uygun deniz füzesi ve İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.

Seri, "geminin maliki şirketin, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını (Husilerin getirdiği yasak) ihlal etmesi" nedeniyle hedef alındığını dile getirdi.

Askeri sözcü, " İsrail'in saldırıları durmadıkça ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılmadıkça bu saldırıların da durmayacağını" vurguladı.

Geminin akıbeti hakkında ve hangi ülke bayraklı olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, bir gemiyi füzelerle hedef aldı - Son Dakika

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