Yemen'deki Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler, liderleri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasında, Kızıldeniz ile Umman Denizi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin bu hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 gemiyi hedef aldığı belirtildi. Husi lider, İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferinin azaldığını ve operasyonlarına devam edeceklerini ifade etti.

11.07.2024 18:25
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Yemen'deki Husiler, geçen yıl kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Al Masirah televizyonunda yayımlanan konuşmasında, konuyla ilgili bilgi verdi.

Kendilerine bağlı "Yemen Deniz Kuvvetlerinin" bu hafta 10 gemiyi hedef aldığını belirten Husi lider, böylece Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde kasım ayından bu yana hedef alınan İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilerin sayısının 166'ya çıktığını ifade etti.

Husilerin bu hafta boyunca gerçekleştirdikleri "10 operasyonda", "düşman hedeflere" yönelik balistik füze ile insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini dile getiren Husi, "Son aylarda ABD ve İngilizlerle bağlantılı gemilerin hareketi azalırken, düşman İsrail'le bağlantılı olanlar ise neredeyse yok oldu." dedi.

İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferinin ciddi derecede azaldığını dile getiren Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya kadar "operasyonlarını" süreceklerini kaydetti.

Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasına ilişkin ABD, İngiltere ve İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu - Son Dakika

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