Yemen Dışişleri Bakanı Zindani: "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini ve ilerletilmesini arzuluyoruz" - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı Zindani: "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini ve ilerletilmesini arzuluyoruz"

26.06.2025 16:04
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Yemen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Şai Muhsin el-Zindani, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini "tarihi" şeklinde nitelendirerek, uluslararası alanda tanınan meşru hükümetin bu ilişkileri geliştirme ve ilerletme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Yemen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Şai Muhsin el-Zindani, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini "tarihi" şeklinde nitelendirerek, uluslararası alanda tanınan meşru hükümetin bu ilişkileri geliştirme ve ilerletme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Zindani, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi oturumuna katılımı için geldiği İstanbul'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile tarihi ve güçlü bağlar var

Zindani, Yemen'in Türkiye ile gurur duyduğu tarihi ilişkilere sahip olduğunu, iki ülkeyi birbirine bağlayan oldukça fazla ortak tarihi kökler bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Yemen'e verdiği desteğe işaret eden Zindani, "Bu ilişkilerin geliştirilmesi ve ilerletilmesi arzusu içindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye hükümetinin meşru Yemen hükümetine ve Yemen halkına verdiği destek ve aldığı pozisyonu takdirle karşılıyoruz." dedi.

Yemen, bölgesel gelişmelerden bağımsız değil

Bölgedeki gelişmelerin Yemen meselesine etkisini değerlendiren Zindani, "Yemen, bölgenin stratejik ve ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle ülkede yaşananlar, bölgesel gelişmelerden ayrı düşünülmemeli." diye konuştu.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır devam eden savaşın, İran destekli Husilerin 2014 yılında meşru yönetime karşı gerçekleştirdiği darbe ile başladığına işaret eden Zindani, "İran, Husilerin başlıca destekçisi olarak bu sürece doğrudan müdahil oldu." dedi.

Kızıldeniz'deki güvenlik ve Husilerin buna etkisi

Kızıldeniz'deki uluslararası deniz trafiğinin sekteye uğramasına ilişkin Zindani, "Husilerin, Filistin'e destek bahanesiyle Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını engellemesinin, Yemen halkına ciddi zararlar verdiğini" söyledi.

Zindani, ABD ve İsrail'in Husilere karşı düzenlediği hava ve deniz saldırılarının da Yemen'in altyapısına ve temel hizmet tesislerine büyük zarar vererek tahrip ettiğini vurguladı.

İsrail-İran gerilimi ve Yemen'in tutumu

İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı 12 gün süren saldırılarına da değinen Zindani, Yemen hükümetinin bu saldırıları kınadığını ve Arap Birliği ortak bildirisinde, gerilimin düşürülmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Husilerin de İsrail saldırılarını kınadığını kaydeden Zindani, "Husiler, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar Tel Aviv'e saldırılarını sürdüreceklerini ilan etti." dedi.

Yemen'de barış umudu ve Husilerin tutumu

Ülkesindeki siyasi çözüm sürecine dair ise Zindani, "Suudi Arabistan ve Umman'ın desteğiyle bir yol haritası oluşturulmuştu. Ancak bu yol haritasının uygulanması, Husilerin tutumu nedeniyle sekteye uğradı." diye konuştu.

Yemen'de halihazırda bir ateşkesin sürdüğünü belirten Bakan, 23 Aralık 2023'te BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in duyurduğu yol haritasının hala uygulanamadığını ve tarafların birbirini suçladığını söyledi.

Meşru hükümet olarak amaçlarının savaşın sona ermesi ve Yemen'in barış ve istikrara kavuşması olduğunu belirten Zindani, "Husi milislerin gerçek bir siyasi ortak olmadığına ve herhangi bir siyasi çözüm arzusu taşımadıklarına inansak da bu kardeşlerimiz tarafından ortaya konan çabaların meyvesini vereceği umudunu taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Dışişleri Bakanı Zindani: 'Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini ve ilerletilmesini arzuluyoruz' - Son Dakika

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