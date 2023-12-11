 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein, dün aracıyla İstanbul'da karşıdan karşıya geçen bir yaşlı kadına çarptı. Kadın ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hussein'in avukatı "Mağdurun kusurlu olduğu video görüntülerinde açık ve net şekilde ortada." ifadelerini kullandı.

11.12.2023 - 08:51,
Abone Ol

İstanbul Beyoğlu'nda Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen Yemen Eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein kaza yaptı. Kaza sonucu Pakize Özer (71) ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLLE YAŞLI KADINA ÇARPTI

Dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer kafasını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alındı. Aracın yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in de olduğu belirtildi.

Yemen Eski Savunma Bakanı'nın Oğlu Kaza Yaptı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Husseyin, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Musaeed Hussein, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yemen Eski Savunma Bakanı'nın Oğlu Kaza Yaptı

"YAŞLI KADININ KUSURLU OLDUĞU GÖRÜNTÜLERLE ORTADA"

Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüz de yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada.

Yemen Eski Savunma Bakanı'nın Oğlu Kaza Yaptı

Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özer ve beraberindeki bir kişiye Musaeed Hussein'in kullandığı otomobilin aynasıyla çarptığı ve Özer'in düşerek kafasını çarptığı görülüyor.

Eski Yemen Savunma Bakanı\'nın oğlu İstanbul\'da yaşlı kadına çarptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: bunuda çoktan ülkesine yollamışlardır çiçeklerle :) Yanıtla 2 0

Türkiye, Yemen, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı - Son Dakika


09:27
'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19
İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58
Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01
Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Son Dakika
09:27 "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19 İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58 Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51 Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23 Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01 Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
07:14 Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü
05:22 Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2023 09:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement