Yemen ve KİK'in Güç Birliği Görüşmesi

Yemen Dışişleri Bakanı Efrah Abdulaziz ez-Zube ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İran destekli Husilerin "tehditlerine" karşı güç birliği yapılmasını görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Zube ile Budeyvi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası platformlarda Yemen ile Körfez ülkeleri arasındaki koordinasyonun artırılması, Husilerin tehditlerine karşı güç birliği yapılması ve Yemen hükümetine destek sağlanması konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca ortak komitelerin etkinleştirilmesi, mevcut öncelikler doğrultusunda KİK ve üye ülkelerle ortaklık ve entegrasyonun geliştirilmesi konularını görüştü.

Görüşmede, İran'ın doğrudan ve başta Husiler olmak üzere bölgedeki "unsurları" aracılığıyla gerçekleştirdiği gerilimi tırmandırıcı eylemlerin bölge güvenliği ile Kızıldeniz, Aden Körfezi, Bab'ul Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefere etkileri değerlendirildi.

KİK ülkeleri ile Arap ülkelerindeki altyapı ve hayati tesisleri hedef alan saldırıların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barış açısından oluşturduğu tehditler de görüşmede ele alındı.

Taraflar, Yemen ile KİK arasındaki "stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi, bölgedeki gelişmelere ilişkin siyasi ve güvenlik alanlarında koordinasyon sağlanması ve Yemen'deki son durum üzerinde de durdu.

Zube, Yemen'in, KİK ülkelerinin meşru yönetime verdiği destek, ülkenin birliği, egemenliği ve Arap kimliğinin korunması ile Yemen halkının karşılaştığı sorunlara karşı sergilediği tutumu takdir ettiğini belirtti.

Yemen'in, KİK ülkelerinin egemenlik, güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü tehdit ve saldırı karşısında bu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Zube, ülkesinin toprakları ve kara sularının komşu ülkeleri tehdit etmek veya İran'ın yayılmacı projesine hizmet etmek amacıyla kullanılmasını reddettiklerini kaydetti.

Budeyvi de Körfez ülkelerinin Yemen Başkanlık Konseyi ve hükümetine yönelik desteğinin sabit olduğunu belirterek, Yemen'in güvenlik ve istikrarının sağlanması ile birliği ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

Budeyvi, KİK'in, bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesine yönelik insani yardım çalışmalarına desteğini sürdüreceğini aktardı.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.