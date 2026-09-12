Yeni Delhi'de 2026 BRICS İş Forumu tedarik zinciri ve tarımı masaya yatırdı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi cuma günü 2026 BRICS İş Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumda tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, tarım teknolojileri, hizmet ticareti ve dijital ekonomi konuları ele alındı.
YENİ DELHİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi cuma günü 2026 BRICS İş Forumu'na ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi, tarım ürünleri ve tarım teknolojilerindeki yenilikler, hizmet ticareti ve dijital ekonomi konuları ele alındı.
Kaynak: Xinhua
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