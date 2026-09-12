Yeni Delhi'de 2026 BRICS İş Forumu tedarik zinciri ve tarımı masaya yatırdı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de 2026 BRICS İş Forumu tedarik zinciri ve tarımı masaya yatırdı

Yeni Delhi\'de 2026 BRICS İş Forumu tedarik zinciri ve tarımı masaya yatırdı
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi cuma günü 2026 BRICS İş Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumda tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, tarım teknolojileri, hizmet ticareti ve dijital ekonomi konuları ele alındı.

YENİ DELHİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi cuma günü 2026 BRICS İş Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi, tarım ürünleri ve tarım teknolojilerindeki yenilikler, hizmet ticareti ve dijital ekonomi konuları ele alındı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Yeni Delhi, Hindistan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Delhi'de 2026 BRICS İş Forumu tedarik zinciri ve tarımı masaya yatırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Delhi'de 2026 BRICS İş Forumu tedarik zinciri ve tarımı masaya yatırdı - Son Dakika
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