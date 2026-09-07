Yeni Delhi'de öğrenci yurdunda facia! 50 yıllık bina çöktü, 6 kişi öldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 5 katlı erkek öğrenci yurdunun çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. En az 30 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor. Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım sırasında çöktüğü bildirildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün öğrenci yurdunun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
5 KATLI YURT BİNASI ÇÖKTÜ, 6 ÖĞRENCİ ÖLDÜ
India Today'in haberine göre, başkentin Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
ENKAZ ALTINDA EN AZ 30 KİŞİ VAR
Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi.
Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, durum değerlendirmesi yapmak üzere Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) yetkilileriyle görüştü.
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