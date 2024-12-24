Yeni Motosikletinin Arızalarına Dayanamadı, Bayi Önünde Ateşe Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Motosikletinin Arızalarına Dayanamadı, Bayi Önünde Ateşe Verdi

Yeni Motosikletinin Arızalarına Dayanamadı, Bayi Önünde Ateşe Verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Burak Açıkgöz, sürekli arıza yapan yeni motosikletine yönelik değiştirme talebine olumsuz yanıt alınca sinir krizi geçirerek motosikletini ateşe verdi. Açıkgöz, çocuklarının rızkını bu motora bağladığını belirtti.

24.12.2024 23:48  Güncelleme: 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Burak Açıkgöz (38), yeni aldığı motosikletin sürekli arıza yapması sonucu gittiği bayiden değişim talep etti. Olumsuz cevap alması üzerine sinir krizi geçiren Açıkgöz, bayi önünde üzerine benzin döktüğü motosikletini ateşe verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Burak Açıkgöz, bayiden aldığı sıfır motosikletin sürekli arıza çıkardığını, servise gidip geldiğini, para harcadığı halde düzelmediğini belirterek, değiştirilmesini talep etti. Daha önce annesine de motosiklet aldığını, 2 motosiklette de aynı problemlerin yaşandığını öne süren Açıkgöz, bayi yetkililerinden olumsuz cevap aldı.

MOTOSİKLETİ BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Bunun üzerine sinir krizi geçiren Açıkgöz, çarşı esnafı ve vatandaşların gözü önünde sinir krizi geçirerek, üzerine benzin döktüğü motosikletini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler Açıkgöz'ü sakinleştirirken, bayi çalışanları da yangın söndürme tüpüyle yanan motosiklete müdahale etti.

'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI 100 BİN LİRAYI BU MOTORA BAĞLADIM'

Firmaya defalarca gelerek durumu izah ettiğini belirten Açıkgöz, "Fabrikayı aradım, servise para ödedim, sorun bir türlü çözülmedi. Ben geceleri, günlüğü 800 liraya çalışıyorum. Çocuklarımın rızkını 100 bin lirayı bu motora bağladım. Yazıklar olsun bunlara, herkes duysun, görsün istiyorum" dedi.

Firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu aktaran Açıkgöz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, zarar gören motosiklet ise ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Ceyhan, Yaşam, Çocuk, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Motosikletinin Arızalarına Dayanamadı, Bayi Önünde Ateşe Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:47:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Motosikletinin Arızalarına Dayanamadı, Bayi Önünde Ateşe Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.