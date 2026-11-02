YENİ Parti, 2 bin 400 fabrikanın satılık olduğunu söyleyip Kacır\'ı eleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sunumunun ardından komisyon üyeleri söz aldı. YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sanayinin başkenti olarak nitelendirdiği Kocaeli'de fabrikaların kapanmasına, üretimin yurt dışına taşınmasına ve KOBİ'lerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Ben Sanayi'nin başkentinde, Kocaeli'de yaşıyorum. Benim kentimin sorunu yokmuş, haberimiz yok. 2023 yılında ihracat hedefimiz 500 milyar dolardı. Siz 2025'te 173 milyar dolarda kaldınız. Sayın Bakan, gerçekleri de görün. Kapanan fabrikaların sayısını biliyoruz. Krediye erişimin ne kadar zor olduğunu biliyoruz" dedi.

İşsizlik rakamlarının arttığını, kapanan iş yerlerinin çoğaldığını ve vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Çiler, kademeli emeklilik sorununa da değinerek, "Bir ya da iki günle emekliliği kaçıran vatandaşlar var. Kademeli emekliliği daha çözemediniz. Bazı sektörlerde iş yok. Yani fonu konuşmuşken acaba diyorum ki, Türkiye'de bu fon bazı seçkinlerin işi oldu herhalde, acaba fon vurgunun siyasi ayağı var mıdır, yok mudur? Onu özellikle sormak istiyorum bir siyasetçi olarak. Sorumlular hesap verecek mi? Ayrıca, soruşturma hangi kurumlar ve isimlere ulaşacak? Toplum bunu sizden özellikle bekliyor" diye konuştu.

Çiler, fon krizine ilişkin de Bakan Kacır'a, "Fon vurgunun siyasi ayağı var mıdır, yok mudur? Onu özellikle sormak istiyorum. Sorumlular hesap verecek mi? Ayrıca soruşturma hangi kurumlara, isimlere ulaşacak? Toplum bunu sizden bekliyor" diye sordu.

Kartepe'de Yıldızlar Holding'e ait hatların kurulmasına da tepki gösteren Çiler, "Kocaeli Kartepe Kocaeli'nin incisi, Marmara'daki turizmin başkentlerinden biri. Getirdiniz Yıldızlar Holding'e şehrin göbeğinde haddehane kurduruyorsunuz, endüstri bölgesi ilan ettiniz; bu, doğru mu, değil mi? 10 Kasım'da da mahkemesi var. Çünkü biz dava açmıştık. Bunların bir gözden geçirilmesi istiyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yalnızca ayrılan kaynaklar üzerinden değil, bu kaynakların üretime ve teknolojiye katkısı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çiler, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, önceden tırlar fabrikalara yük almaya gelirdi. Şimdi tırlar fabrikaları yurt dışına taşımak için geliyor. Evet, siz kendi alanınızda başarılısınız, ben bunu görüyorum. Ama bunu gerçekleriyle görmek lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesine baktığımız zaman, ayrılan kaynaklarla değil, bu kaynakların ne kadarını üretime ve teknolojiye sağladığı katkıya da bakmak lazım."

ARPACI: "TARİHİN EN BAŞARISIZ SANAYİ BAKANISINIZ"

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre yüzde 40,6 arttığını ancak merkezi bütçe içerisindeki payının yükselmediğini belirtti. Bakanlık bütçesinin 249 milyar lira olduğunu ifade eden Arpacı, "Yüzde 40,6, beklenen enflasyonun çok üstünde bir artış almışsınız, gayet güzel. Fakat merkezi harcamaların içindeki payı 0,91. Yani bu 8-10 senedir 0,70 ile 0,90 arasında gidip geliyor. Merkezi bütçenin genelinde aldığınız pay artmıyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya oranı binde 2'lerde. Faiz giderlerinin bakanlık bütçesine oranı 16 kat" diye konuştu.

ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin sanayi politikalarındaki değişimlere işaret eden Arpacı, Türkiye'nin Avrupa pazarına ihracatının önemine dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin kamu alımlarını ve desteklerini "Made in Europe", nihai montaj ve düşük karbon şartına bağladığını belirten Arpacı, şunları söyledi:

"İhracatımızın yüzde 43'ünü Avrupa'ya yaptığımızı düşünürsek bu dönüşüm Türkiye için gerçekten hayati önemde. Avrupa Birliği ihracatın kurallarını yeniden yazdığı bir dönemde siz ne yaptınız? Türkiye'yi üç senede sanayisizleştirmeyi başardınız. Literatüre yeni bir deyim kazandırdınız Sayın Bakan. Açık söyleyeyim, siz tarihin en başarısız sanayi bakanısınız. Teknolojide güzel işler yapmış olabilirsiniz ama Sanayi Bakanlığı için gerçekten başarısızsınız. Size bu plaketi getirdim Sayın Bakan, sanayi açısından sınıfta kaldınız" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Avrupa Birliği'nin sanayi dönüşümüne yönelik yeterli hazırlığı olmadığını savunan Arpacı, "Bakanlığınızın sorumlu olduğu 91 tedbirde Avrupa ya da karbon kelimeleri geçmiyor. Buradaki sunumunuzda Made in Europe geçmiyor. 2027'de hazırladığımız ve dönüşüme ayırdığımız bütçede payınız yok" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin dönüşümünden doğrudan etkilenecek otomotiv, elektrikli ekipman ve metal sektörlerinin Türkiye'nin AB'ye ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu belirten Arpacı, Türkiye'nin bu alanlarda hazırlıksız olduğunu ileri sürdü. Arpacı, "Fransa, Almanya, Birleşik Krallık bir mutabakat sağladı, uzlaşma sağladı, bizim adımız anılmıyor. 2019'da Volkswagen, 2025'te BYD, şimdi de Chery yatırım yapacak mı, yapmayacak mı belli değil. İhracatta belli ki çok büyük pazar kaybedeceğiz" dedi.

Avrupa Birliği'nin çelik rejimine de değinen Arpacı, Türkiye'ye 2,86 milyon tonluk kota sınırı getirildiğini, Türkiye'nin 2025 yılında 7 milyon ton ihracat yaptığını belirterek "Kayıp 4 milyon ton, 3 milyar dolar sadece bir sektördeki kayıp" ifadelerini kullandı.

İmalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının 2022 yılında yüzde 22 iken 2025 yılında yüzde 15,5'e gerilediğini söyleyen Arpacı, 2026 hedefinin yüzde 17 olduğunu ancak bu hedefin gerçekleştirilemediğini, 2027 hedefinin ise yüzde 15,9 olarak belirlendiğini kaydetti.

İmalat sanayisindeki istihdam kaybına ilişkin verileri de paylaşan Arpacı, "İmalat istihdamı 2025'te yüzde 3,2, 2026'nın ilk yedi ayında yüzde 2,7 azaldı. Emek yoğun kollarda çöküş var. Hazır giyimde yüzde 31, makinede yüzde 20, deride yüzde 18, dayanıklıda yüzde 10 azaldı. Otomotiv üretimi 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 17 azaldı. Adet bazında otomotiv ihracatı yüzde 27 geri geldi" dedi.

Elektrikli araç ve batarya yatırımlarının Macaristan'a gittiğini savunan Arpacı, fabrikaların kapanması ve üretimin farklı sektörlere kayması üzerinden sanayi politikalarını eleştirdi. Arpacı, "2 bin 400 fabrika satılık, geçen seneye göre yüzde 60 arttı, yeni OSB'ler yapıyorsunuz ama mevcut fabrikalar gidiyor. İnsanlar dikiş makinesini, nakış makinesini, kesim makinesini satıp kahve makinesi almaya başladı. İnsanlar tornasını, CNC tezgahını satıp masa, sandalye, ocak, fırın alıp restoran işine giriyor. Türkiye birbirine kahve satarak mı zenginleşecek Sayın Bakanım? Lütfen buna bir cevap verin" diye konuştu.