YENİ Parti’den Tokat’ta erken seçim çağrısı: “Seçim olmadan sorunların çözülmesi mümkün değil” - Son Dakika
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YENİ Parti’den Tokat’ta erken seçim çağrısı: “Seçim olmadan sorunların çözülmesi mümkün değil”

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YENİ Parti’den Tokat’ta erken seçim çağrısı: “Seçim olmadan sorunların çözülmesi mümkün değil”
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YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Türkiye'nin AKP iktidarında hak ettiği yerde olmadığını" belirterek, "Gerek ekonomisi, gerek sanayisi, eğitim ve sağlık sistemiyle her anlamda büyük problemlerle iç içedir. AKP iktidarının artık sorunları çözme kabiliyeti kalmamıştır. Seçim olmadan sorunların çözülmesi mümkün değil" dedi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, " Türkiye'nin AKP iktidarında hak ettiği yerde olmadığını" belirterek, "Gerek ekonomisi, gerek sanayisi, eğitim ve sağlık sistemiyle her anlamda büyük problemlerle iç içedir. AKP iktidarının artık sorunları çözme kabiliyeti kalmamıştır. Seçim olmadan sorunların çözülmesi mümkün değil" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, partilerinin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Aşkın Genç, burada yaptığı açıklamada, partisinin farklı kesimleri bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek, 81 ilde saha çalışması yürüttüklerini söyledi.

İktidarın sorunları çözme kabiliyetinin kalmadığını savunan Genç, "Türkiye 24 yıllık AKP iktidarında gelinen noktada hak ettiği yerde değildir. Gerek ekonomisi, gerek sanayisi, eğitim ve sağlık sistemiyle her anlamda büyük problemlerle iç içedir. AKP iktidarının artık sorunları çözme kabiliyeti kalmamıştır. Son günlerde yaşanan döviz ve petrol hareketliliğiyle motorin 100 lira sınırına geldi. Ne tarım ne hayvancılık ne de sanayiyle uğraşanlar memnun. Emekliler 23 bin lirayla, asgari ücretliler 28 bin lirayla hayatlarını idame ettiremiyor" dedi.

Genç, halkın iktidar değişikliği istediğini belirterek, "Zamanında da yapılsa bu ülkede iki yıl içerisinde seçim olacak ama biz erken olması gerektiğini öngörüyor ve tavsiye ediyoruz. Seçim olmadan sorunların çözülmesi mümkün değil" diye konuştu.

Hukuk ve adaletin ekonomik açıdan da önem taşıdığını ifade eden Genç, "Hukuk ve adalet olmazsa yabancı yatırımcı gelmez, insanlar kendilerini güvende hissetmez. YENİ Parti iktidarında ilk yapacağımız şey adaleti ve hukuku tesis etmektir" dedi.

MEHMET TAHTASIZ: "YOKSULLUĞU YÖNETMEYE DEĞİL, BİTİRMEYE GELİYORUZ"

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Türkiye'de dul, yetim, asgari ücretli ve emekli 30 milyon vatandaşın açlık sınırı altında yaşamaya mahküm edildiğini belirtti.

Tahtasız, şunları söyledi:

"Bu hükümet 'yasakları, yolsuzlukları, yoksulluğu azaltacağız' diye geldi ama yoksulluğu yöneterek iktidar olmayı başardı. Ülkemizde 26 milyon kişi icra ve iflas dosyasıyla baş başa.

Okullar açıldı, yurt bulmak zor. Bir baba, çocuğunun özel üniversite masrafı olan 5,5 milyon lirayı karşılamak için evini satmak zorunda olduğunu ancak çocuğu okulu bitirse bile çalışıp o evi tekrar alamayacağını söylüyor. Çorum'da iki yıl önce 'tekstil batıyor' dediğimizde inanmadılar, şu anda en büyük tekstil fabrikaları kepenk kapattı ve sadece Çorum'da 4-5 bin vatandaşımız işsiz kaldı. Biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz: Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağımıza inansınlar. Biz bu yoksulluğu yönetmeye değil, bitirmeye geliyoruz."

"ŞEHİT AİLESİ TEK GÖZ EVDE YAŞARKEN İMRALI'DA VİLLA YAPILMASINI KABUL ETMEYİZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tahtasız, "Terörsüz Türkiye" tartışmaları ve İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yapı inşa edildiği iddiasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bizler tabii ki silahlar sussun, kan akmasın, Türkiye Cumhuriyeti'nde terör bitsin isteyenlerdeniz. Bu ülkede huzur ve barış istiyoruz. Ancak bu kararlar TBMM çatısı altında milletvekillerinin vereceği kararlarla olur. Bu süreç sadece bebek katili caninin ayağına giderek, İmralı'da onun yaşam standartlarını genişleterek, imtiyazlar sunarak olmaz. O harcanan paralarla birçok gencimize iş imkanı sağlayabilirdik. Kapalı kapılar arkasında ne anlaşmalar yapılıyor? Terör örgütünün başına villa yapılıyorsa, benim şehidimin ailesi tek göz evde yaşamaya mahküm ediliyorsa biz bunu kabul etmeyiz. Biz 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyenlerdeniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını savunan, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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