YENİ Parti Denizli İl Başkanı Horzum, Şeniz Doğan'ın gözaltısına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Denizli İl Başkanı Horzum, Şeniz Doğan'ın gözaltısına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Denizli İl Başkanı Horzum, Şeniz Doğan\'ın gözaltısına tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Denizli İl Başkanı Horzum, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın evinde arama yapılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Horzum, masumiyet karinesinin gözetilmediğini savunarak sürecin şeffaf ve adil sonuçlanmasını beklediğini açıkladı.

(DENİZLİ) - YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Süreci yakından takip ediyor, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, adil yargılanma hakkının ve demokratik iradenin korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Şeniz Doğan ve tüm ilgililer hakkında yürütülen sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gözaltı işleminin uygulanış biçimini eleştiren Horzum, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca Denizli'ye değil, Türkiye'ye de örnek olan; Merkezefendi'ye kazandırdığı hizmetlerle halkın gönlünde yer edinen Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın şafak operasyonuyla evinde arama yapılarak gözaltına alınmasını büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Henüz yargılama yapılmadan, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gözetilmeden gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. İfade vermeye çağrılabileceği halde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bu işlemin gerekliliği ve ölçülülüğü kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır."

Hukukun, siyasi hesaplaşmaların aracı olamayacağını, adaletin, hiçbir gücün sopası haline getirilemeyeceğini belirten Horzum, "Unutulmamalıdır ki masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu muamelesi yapılamaz. Hukukun temel ilkeleri, kişilere ve siyasi kimliklere göre değil, herkese eşit biçimde uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"HUKUK HERKES İÇİN, ADALET HERKES İÇİN, DEMOKRASİ HERKES İÇİN"

YENİ Parti Denizli İl Başkanlığı olarak soruşturma sürecini yakından takip ettiklerini belirten Horzum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı olarak süreci yakından takip ediyor, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, adil yargılanma hakkının ve demokratik iradenin korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Şeniz Doğan ve tüm ilgililer hakkında yürütülen sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki hukuk siyasetin gölgesinde kalırsa adalete olan güven zedelenir. Adaletin olmadığı yerde ise ne demokrasi güçlenir ne de toplumsal huzur korunabilir. Hukuk herkes için, adalet herkes için, demokrasi herkes için."

Kaynak: ANKA
MerkezefendiŞeniz DoğanYeni PartiPolitikaDenizliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 12:40:01. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti Denizli İl Başkanı Horzum, Şeniz Doğan'ın gözaltısına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei