YENİ Parti Denizli İl Başkanı Horzum, Şeniz Doğan\'ın gözaltısına tepki gösterdi

(DENİZLİ) - YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Süreci yakından takip ediyor, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, adil yargılanma hakkının ve demokratik iradenin korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Şeniz Doğan ve tüm ilgililer hakkında yürütülen sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gözaltı işleminin uygulanış biçimini eleştiren Horzum, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca Denizli'ye değil, Türkiye'ye de örnek olan; Merkezefendi'ye kazandırdığı hizmetlerle halkın gönlünde yer edinen Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın şafak operasyonuyla evinde arama yapılarak gözaltına alınmasını büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Henüz yargılama yapılmadan, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gözetilmeden gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. İfade vermeye çağrılabileceği halde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bu işlemin gerekliliği ve ölçülülüğü kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır."

Hukukun, siyasi hesaplaşmaların aracı olamayacağını, adaletin, hiçbir gücün sopası haline getirilemeyeceğini belirten Horzum, "Unutulmamalıdır ki masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu muamelesi yapılamaz. Hukukun temel ilkeleri, kişilere ve siyasi kimliklere göre değil, herkese eşit biçimde uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"HUKUK HERKES İÇİN, ADALET HERKES İÇİN, DEMOKRASİ HERKES İÇİN"

YENİ Parti Denizli İl Başkanlığı olarak soruşturma sürecini yakından takip ettiklerini belirten Horzum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı olarak süreci yakından takip ediyor, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, adil yargılanma hakkının ve demokratik iradenin korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Şeniz Doğan ve tüm ilgililer hakkında yürütülen sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki hukuk siyasetin gölgesinde kalırsa adalete olan güven zedelenir. Adaletin olmadığı yerde ise ne demokrasi güçlenir ne de toplumsal huzur korunabilir. Hukuk herkes için, adalet herkes için, demokrasi herkes için."